Pesimismo madridista para la vuelta de Champions

Contrasta el estado de ánimo en los entornos del Real Madrid y Atlético de Madrid, tras el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Pese a que ganaron los blancos 2-1, el pesimismo atenaza a sus seguidores y entorno en general, ante el optimismo creciente de su vecino, que se ve capaz de dar la vuelta a la eliminatoria en el Metropolitano y pasar a la siguiente ronda.

Desconfianza de la afición blanca

La trayectoria de uno y otro está siendo similar esta temporada, con la diferencia de que los rojiblancos consolidan su fútbol partido a partido y los blancos no acaban de cerrar una línea que se resquebraja cada dos por tres. En el fuero interno de ambos equipos siempre está esa esperanza de seguir adelante y eliminar a su enemigo capitalino, pero se detecta más desconfianza en el sector de los blancos que en el de los rojiblancos.

Los bandazos que está dando Ancelotti eligiendo equipos que defraudan entre victorias cosechando derrotas inesperadas, provocan desconfianza de la afición hacia su equipo. El italiano mantiene siempre la misma apuesta en sus elecciones sin tener en cuenta el estado de forma de algunos de sus jugadores, o el rendimiento o desidia de otros, o que juntar a ciertos jugadores perjudican al rendimiento colectivo.

No llegan las soluciones

Una temporada sin descanso en la que juegan un partido detrás de otro sin dar resuello a algunos jugadores como es el caso de Valverde, que está pagando las consecuencias. Decisiones que no convencen a ese madridismo que es pesimista para ese partido de vuelta ante el juego de un equipo en el que aparecen detalles negativos y que afectan al rendimiento colectivo. Y todo sin que el italiano tome medidas.

Son muchos los detalles detectados por la afición. Que Lucas Vázquez no está para jugar los partidos grandes, que juntar en el centro del campo a Tchouameni y Camavinga tampoco acaba de funcionar, que empeñarse en poner a Alaba cuando está lejos de su mejor nivel es un riesgo, que Mbappé no es Mbappé cuando juega con Vinicius, o que Vinicius desespera a sus compañeros por lo chupón que es... y así un largo repertorio de preguntas sin respuestas. El Madrid no acaba de pegar sus diferentes partes y la afición desconfía. Lleva toda la temporada haciéndolo y empieza a estar cansada de tanto sufrimiento.