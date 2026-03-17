El pesimismo inunda Manchester de cara a la remontada: "Hay una esperanza bastante pequeña"

1% de posibilidades, 99% de fe. Ese lema que se ha hecho popular en los últimos intentos de remontada del FC Barcelona es el mensaje al que se agarra ahora el Manchester City antes de la vuelta en casa frente al Real Madrid. Los ingleses cayeron con estrépito en el Bernabéu tras un hat-trick histórico de Fede Valverde, pero todavía queda la mitad de la eliminatoria por jugar.

Ni los futbolistas del Real Madrid ni su entrenador se fían del resultado, pese al amplio colchón con el que llegan al Etihad. De hecho, en el entorno blanco parece preocupar más una posible reacción del City que en Inglaterra. En SPORT hablamos con tres periodistas ingleses para conocer qué sensaciones se respiran en la ciudad antes del partido.

¿Hay confianza en Manchester por la remontada?

El más tajante fue Richard Jolly, periodista de The Independent: "¿La gente cree en una remontada del City? No, en una palabra. Es posible que el City gane el partido, pero no el empate tras ir perdiendo 3-0. La verdad es que el ambiente en el Etihad no suele ser muy bueno. Quiero decir, podría ser por un gol tempranero, podría ser por un partido más importante, pero no creo que eso sea algo de lo que preocuparse para el Real Madrid".

El Manchester City no llega en su mejor momento de forma, justo cuando el Real Madrid atraviesa uno de sus mejores tramos desde la llegada de Arbeloa al banquillo. A diferencia de Jolly, Martin Blackburn sí contempla la posibilidad de un milagro.

Brahim, ante el Manchester City / EFE

"Sí, creo que sí que es posible la remontada. Creo que los aficionados del City lo creen. No diría que es probable, pero creo que existe la posibilidad. El City ha marcado cuatro goles contra el Madrid aquí en el Etihad, dos de ellos anteriormente. "Este no es el mismo Manchester City que le marcó cuatro goles al Madrid en 2022 y 2023", analizó el periodista de The Sun.

Por su parte, Ian Hawkey, de The Times, recuerda los precedentes entre ambos equipos en la Champions con cierto pesimismo de cara al martes: "Dada la historia de estos partidos City-Madrid, algunos tan dramáticos y algunos de victorias de City de márgenes grandes, creo que hay esperanza, sí. Aunque una esperanza bastante pequeña".

Las claves de la posible remontada del equipo inglés

A pesar de los malos pronósticos, los tres periodistas coinciden en que la clave pasará por marcar pronto y alimentar la épica en casa: "Siempre suele sorprender Pep en la Champions League. Lo hizo la semana pasada. Probablemente solo haya seis o siete jugadores que se consideren titulares indiscutibles. Creo que el problema radica en que será difícil encontrar una alineación lo suficientemente buena como para darle la vuelta a la situación. Un gol tempranero sería un factor clave o si Haaland pudiera recuperar su olfato goleador. Pero como sugirieron hoy Guardiola y Bernardo Silva, el City necesita mantener la portería a cero".

Haaland y Rudiger pelean por un balón aéreo / EP

Ian Hawkey, en cambio, tiene claro que el conjunto inglés no puede repetir los errores cometidos en el Bernabéu: "Lo de no entrenar se trata de algo psicológico, de reconocer que los jugadores están cansados y tienen que liberarse un poco de la presión. ¡La sorpresa más 'guardiolista' sería elegir el mismo once que en Madrid! Pero habrá cambios, seguramente. Un partido dominante de Rodri tal vez podría ser la clave. Haaland superando a los centrales de Madrid. Y Doku".