Pesadilla Mbappé

Mbappé parece imparable. Así de simple. El delantero francés ha alcanzado un punto de frescura y agilidad que, unido a su velocidad y a su disparo, le convierten en una amenaza constante. A la que el equipo le acompañe un poco, como sucedió en el Clásico, no necesita mucho para hincharse a tener ocasiones.

En el partido ante el Barça, el '10' del conjunto blanco volvió a ser protagonista desde primera hora. Avisó cuando apenas habían transcurrido 10 minutos de juego aprovechando la línea adelantada del Barça, pero el gol fue anulado. Solo necesitó 10 minutos más para marcar de forma legal en una jugada muy similar.

El equipo de Flick juega con fuego ante un delantero de las características del francés. La pasada campaña, con un Madrid muy inferior a nivel colectivo, Mbappé fue capaz de marcarle 5 goles al conjunto de la Ciudad Condal. Cinco tantos de los siete que marcó su equipo.

Solo se quedó sin anotar en el primer partido de Liga, el 0-4 en el Santiago Bernabéu, en el que cayó una y otra vez en fuera de juego. La diferencia de velocidad entre el jugador del Madrid y los centrales del Barça (y prácticamente de cualquier equipo) es casi insultante y supone una ventaja competitiva muy importante para el Madrid.

El único que pudo frenar al francés en el Clásico fue Szczesny, que le detuvo un penalti con una mano prodigiosa. Una parada salvadora que evitó que las cifras de Mbappé se dispararán todavía más, aunque no tuvo la incidencia que el equipo blaugrana hubiera deseado en el resultado.

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, celebra la victoria contra el Barcelona / SERGIO PEREZ / EFE

En total, teniendo en cuenta también los partidos con el PSG, Mbappé ya ha jugado 8 partidos ante el Barça y, atención al dato, ha marcado 11 goles, además de repartir una asistencia. Se incluyen en esas cifras dos hat tricks y un doblete.

Tras ganar la Bota de Oro el año pasado, siendo la mejor noticia en una temporada muy pobre del Real Madrid, este curso va por el mismo camino, si bien Harry Kane y Erling Haaland prometen darle pelea.

Estamos en octubre y Mbappé ya acumula 16 goles (11 en Liga y 5 en Champions League) en solo 13 partidos. Una media de más de un gol por partido que, si la temporada del Madrid acompaña en títulos colectivos, puede ponerle como uno de los grandes favoritos a llevarse los premios individuales.