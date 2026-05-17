La permanencia del Sevilla ante el caos del Madrid

El Sevilla recibe a un Real Madrid en descomposición, donde los líos se multiplican con un vestuario en llamas al que no llega ni la manguera de Florentino Pérez. Los hispalenses necesitan un punto para certificar su permanencia matemática en Primera, y qué mejor que conseguirlo ante un rival grande pero fracturado. Sería una forma brillante de cerrar la temporada con una gran fiesta en el Sánchez Pizjuán, tras un curso nervioso y estoico de la afición sevillista.

Deriva

Será el penúltimo partido de Arbeloa en el banquillo del Real Madrid. Intenta “normalizar” lo que está pasando para marcharse en paz, pero lo tiene crudo. Carvajal, Asensio, Carreras, Ceballos, Valverde, Tchouameni, Rudiger, Mbappé… han protagonizado casos hirientes consecuencia de los malos resultados y peor imagen. Están pidiendo la hora para despertarse de la pesadilla que están viviendo. Sevilla no es una salida fácil y más ante un rival que se juega abrochar su estancia en la elite.

Luis García Plaza ha devuelto el optimismo a una grada enfurecida por lo sufrido a lo largo de la temporada. Un equipo con problemas en su relación con el juego, pero que está encontrando el camino de la solidez. Viene de sumar nueve puntos de nueve, que le han permitido escapar del infierno, pero necesita uno para sostener la sonrisa y exhalar un suspiro de alivio.

Reacción

García Plaza espera “al mejor Madrid” pese al caos que reina en el vestuario blanco. Valora con detenimiento el once que opondrá tras la épica victoria en Villarreal, remontando un 2-0, que agotó el físico de muchos de sus jugadores. Asegura que el once estará formado por jugadores que fueron titulares en las tres victorias anteriores frente a Real Sociedad, Espanyol y Villarreal. Deja en el aire quién formará el ataque y duda entre Castrín y Azpilicueta en defensa. Tiene la baja de Manu Bueno y Marcao.

Arbeloa sigue con varios lesionados, pero no Mbappé. Recupera a Huijsen y Valverde. El once que elegirá será el más cercano al titular, con Mbappé y Vinícius formando ataque, además de Brahim, que está siendo uno de los más brillantes en este final de curso. Las dudas están en defensa y en el centro del campo.