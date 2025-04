De ser una perla del Real Madrid a fichar por Ilia Topuria

Con solo 19 años, Marc Cucalón se vio obligado a retirarse del fútbol. Canterano del Real Madrid, dio por finalizada su carrera el pasado mes de noviembre, a pesar de su corta edad, por las complicaciones que tuvo a raíz de una lesión.

Tras una operación de cruzado, una bacteria atacó el cartílago de su rodilla derecha. "Una cosa rara, pero que puede pasar cuando te metes en un quirófano. Afortunadamente, he estado en manos de los mejores profesionales y si no hubiese sido por el Real Madrid, no sé qué habría sido de mí", explicó en una entrevista en El Periódico de Aragón.

"Ha sido un infierno que nunca pensé que podía pasarme. Desde la primera operación en la que sale la bacteria ya comienzas a asumir que el objetivo pasa a ser tener una vida normal. No llegas a doblar la rodilla ni puedes caminar más de una hora sin que se inflame", relataba hace tan solo un par de meses al medio aragonés.

Ahora, ha empezado una nueva vida para el que un día fuera una de las perlas de la cantera blanca. El ya exfutbolista ha fichado por Unlimited Sports Management, agencia de representación de atletas que pertenece a Ilia Topuria.

Su papel será el de ojeador en una empresa que se centra, principalmente, en los deportistas que se dedican a las artes marciales y al fútbol, buscando acompañarles y ayudarles a crecer en su carrera profesional.

El propio Cucalón ya dejó claro en su comunicado de despedida que aquello era un "adiós al fútbol", pero solo "de la manera en la que siempre había soñado".

Todavía jovencísimo, no podrá cumplir su deseo de estar en los mejores campos como jugador, pero ahora inicia una aventura igual de ilusionante y llena de oportunidades en una empresa que le permitirá seguir ligado al deporte que tanto le dio y que también le quitó.