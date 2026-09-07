Un periodista italiano le regala un aspersor a Mourinho: "Me quiero disculpar con el Real Madrid"

Sin duda fue uno de los momentos más llamativos de la rueda de prensa de Mourinho. Tancredi Palmeri, periodista de Sport Italia, apareció en la sala con un pequeño aspersor para regalárselo al entrenador, en referencia a una de las imágenes más recordadas de la carrera del portugués.

En 2010, Mourinho dirigía al Inter y acababa de eliminar al Barcelona en las semifinales de la Champions. Tras sellar su pase a la final en el Camp Nou con polémica, el entrenador celebró la clasificación sobre el césped mientras se activaron los aspersores del estadio.

Palmeri quiso recuperar aquella imagen ahora que Mourinho vuelve a enfrentarse al Inter, aunque reconoce que sabía que estaba llegando demasiado lejos. “Me quiero disculpar con el Real Madrid. Sé que una rueda de prensa de Champions es algo serio y uno no se tiene que pasar para hacer actos de esa manera. Sabía que me estaba pasando”, explica a SPORT tras lo sucedido

El periodista italiano insiste en que en ningún caso quiso faltarle el respeto al club. “Las personas que conozco que trabajan en el Madrid son muy amables y profesionales y nunca querría hacerles sentir que les estoy tomando el pelo”. De hecho, considera que el gesto habría tenido más sentido si hubiera podido acompañarlo de una pregunta: “El regalo se hubiera entendido más si hubiera podido hacer una pregunta”.

Mourinho, celebrando el pase a la final en 2010 / XAVIER BERTRAL / EFE

Además, Palmeri también quiso aclararle a SPORT los motivos de hacer este regalo: “Es un objeto icónico de lo que ha sido su historia. Era un buen augurio para su nuevo curso en Champions”. Detrás también había un motivo personal: “A veces, pocas, sientes que estás cometiendo un error pero tienes que hacerlo por razones personales. Esta alegría que le dio Mou al Inter en Barcelona, por razones personales de mi familia más cercana, le sacaron una sonrisa a una persona cercana en el peor momento de su vida. Por eso me la he jugado”.

Según cuenta el periodista italiano, Mourinho recogió el regalo, se lo agradeció y le dedicó “una pequeña sonrisa”, sin querer darle mayor importancia al acto.

“El Madrid vendrá como una furia”

Más allá de la anécdota, Palmeri también analiza en SPORT un partido que llega con los dos equipos en situaciones diferentes. El Inter aterriza en Madrid después de remontar al Nápoles en un partido que el periodista califica como “uno de los mejores partidos en Serie A en años”. Una victoria que da confianza, aunque también deja "mucho desgaste".

Mourinho y Mbappé, en el encuentro ante el Betis / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa / Europa Press

El conjunto italiano tendrá además la baja de Dimarco, “el MVP de la pasada temporada en Serie A”. Enfrente estará un Madrid que viene de perder contra el Betis pese a haber generado ocasiones y que, según Palmeri, llegará especialmente motivado: “Lo peor es que el Madrid perdiera jugando bien. Ahora estarán enfadados. Vendrán como furias”.

“Lo bueno es que para el Inter perder este partido es lo que te daña menos de todo el calendario. Obviamente vas al Bernabéu”, apunta Palmeri.