El periodista Andrés García responde a Vinicius

Tras el Valencia - Real Madrid, un compañero de 'Superdeporte' le preguntó al brasileño si tenía pensado pedir perdón a la grada de Mestalla El futbolista no se tomó nada bien la pregunta y le respondió con un tajante e irónico "¿eres tonto, tú?"

El 'caso Vinicius' sigue trayendo cola. Esta mañana, en la edición del rotativo valenciano 'Superdeporte', el periodista Andrés García ha respondido en un artículo titulado 'Yo no soy "tonto", Vinicius' al propio futbolista del Real Madrid tras el intercambio de palabras que mantuvieron ambos, una vez finalizó el encuentro entre el Valencia y el Real Madrid.

Mientras el futbolista brasileño se estaba fotografiando con algunos aficionados del Real Madrid y firmando autógrafos, el compañero de 'Superdeporte' le preguntó si tenía pensado pedir disculpas por el gesto que hizo a la grada de Mestalla. Vinicius le respondió con un: "¿eres tonto, tú?".

Este es el artículo íntegro de Andrés García, respondiendo a la pregunta que le lanzó el futbolista del Real Madrid:

"No soy tonto, Vinícius. Solo soy un periodista que te preguntó y al que respondiste con un insulto. El gesto te delata. Como el de 'a Segunda'. Como tantos otros. Yo no soy tonto. Tampoco la afición del Valencia. Ni la mayoría de estadios y aficiones de primera que te han cogido la matrícula desde hace tiempo. No cuela. Buena parte del fútbol español y de tus propios compañeros de profesión no te quieren. Pero no por ser de raza negra. No te quieren porque provocas, faltas el respeto y menosprecias a todo lo que no se llame Real Madrid. Te ríes de ellos. Como de mí. Y de algunos árbitros a los que aplaudes en la cara.

No vale poner el racismo de escudo. No engañes. En ese equipo, aunque tú y tu entorno no lo creáis, estamos todos. Todos condenamos el racismo. Todos aplaudimos que se identifique y se castigue a los que te insultaron por tu color de piel. Todos queremos a esa gente, por llamarlos de alguna manera, fuera de Mestalla de por vida. No te equivoques, Vinícius. No mezcles. No nos tomes por tontos. No te pases de listo".