El periodista de ABC al que Florentino quiso hundir y que le 'atizó' en directo: "Ha intentado humillarme y no se lo iba a permitir..."

Florentino Pérez convocó este martes una rueda de prensa que, más allá de anunciar elecciones en el Real Madrid, tenía un objetivo adicional muy claro: ajustar cuentas con la prensa. Y entre todos los nombres que sobrevolaron la comparecencia, uno fue el blanco recurrente del presidente blanco: el periodista Rubén Cañizares, redactor de ABC especializado en el club madridista.

Florentino no fue sutil. Sacó el teléfono para leer informaciones del diario, cargó contra el grupo Vocento,propietario de ABC, y llegó a anunciar que cancelará su suscripción al periódico: "Mi padre no podría entender el ABC de ahora. Me voy a dar de baja para honrarle, no me perdonaría que siguiera siendo suscriptor. Al grupo le ha costado 100 millones esta aventura". Todo ello con Cañizares sentado en la sala, micrófono en mano.

Ante las acusaciones del presidente, Cañizares le respondió directamente: "Yo no soy ni el CEO de Vocento ni de ABC. ¿Por qué desprestigia al mejor club del mundo todos los días?" Florentino le replicó: "Hago periodismo". El cruce fue uno de los momentos más tensos de una comparecencia que se extendió durante casi dos horas sin que el máximo mandatario respondiera a ninguna pregunta de calado deportivo.

La respuesta de Cañizares en plena rueda de prensa

Pocos minutos después, Cañizares respondió en redes sociales. "Florentino Pérez ha convocado una rueda de prensa para intentar humillar a ABC, al grupo Vocento y a mí. Y no se lo iba a permitir. Hay límites que no se pueden sobrepasar. Muy orgulloso de mi trabajo y de mi periódico. Así de claro", escribió en su cuenta de X.

La rueda de prensa de Florentino estuvo marcada por el tono combativo y una defensa cerrada de su gestión, en la que el presidente denunció que "se ha creado una situación absurda contra el Real Madrid y contra mí".

También desmintió los rumores sobre su salud (circulaban versiones sobre un cáncer terminal que él rechazó con rotundidad) y animó a sus críticos a presentarse a las elecciones que ha convocado, repasando títulos y cifras del valor de la marca.