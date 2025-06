El 'tenista' Mastantuono desata el furor en Argentina: "Ya se piensa en él como relevo de Messi en el Mundial 2026"

Franco Mastantuono ha vivido la semana soñada por cualquier jugador y casi por cualquier ser humano al que le guste el fútbol. Con 17 años, se convirtió en el futbolista más joven en debutar con la selección absoluta de Argentina. Debutó contra Chile mientras se cerraba su fichaje por el Real Madrid, quien convertirá al atacante en la venta más cara de este país sudamericano, con un coste que superará los 50 millones para firmarle hasta 2031. En el club blanco, donde hay una clara ola inversora, consideran más que justa su apuesta por lo que consideran un fichaje generacional que pueda rivalizar con Lamine Yamal, el gran talento de su generación.

"Su intención siempre fue fichar por el Real Madrid"

"Desde el día de su debut, Franco Mastantuono ha demostrado toda su calidad. Está considerado como el mejor jugador del fútbol argentino actualmente. La llegada de Marcelo Gallardo fue clave para la inserción del juvenil en River Plate, le dio la llave del equipo y el '30' no ha defraudado", analiza para SPORT Gonzalo Bobadilla, periodista argentino de ESPN que ha seguido la explosión de un jugador que el Real Madrid llevaba siguiendo dos años. Fue la irrupción del PSG en las negociaciones la que obligó al club blanco a mover ficha.

"Ha decidido fichar por el Real Madrid, poniéndolo por delante del PSG. Mastantuono ha dicho desde el primer momento, incluso antes de debutar en el primer equipo, que su intención era fichar por el Real Madrid, del que es fanático desde chico", explica Bobadilla sobre una pasión blanca que es de sobra conocida en el país, aunque él siempre ha declarado su amor incondicional a River Plate. De hecho, la posibilidad de jugar con el Millonario el Mundial de Clubes es una de las cuestiones que ha demorado un acuerdo en la negociación.

Madridista confeso, se da la curiosidad de que hay un vídeo de Mastantuono siendo un pibe, en el que lleva la camiseta del FC Barcelona. Pero la salida de Messi acabó orientando el sentimiento del argentino. "Siempre veo a Leo, que es mi ídolo, y también me gusta observar a Neymar y Phil Foden", aseguraba hace un año, en una confesión bastante azulgrana, cuando aún estaba fuera del foco que se ha puesto sobre él, de lleno, esta temporada. Sin embargo, Franco no ha querido seguir los pasos del '10' y ha optado, personalmente, por evitar la vía parisina, a pesar de la reciente Champions.

Fue uno de los cinco mejores tenistas de Argentina

"Le veo mejor en el Real Madrid que en el PSG. En la capital francesa tiene mucha más competencia en su esto, aunque el juego de Luis Enrique se le adecúa más. Porque va en línea con ser directo, llegar con peligro a la portería rival... Con los 'merengues' tendrá posibilidades de jugar si no lo hacen alguno de los brasileños (Vinicius y Rodrygo), pero le veo más futuro en el Bernabéu", considera el periodista de ESPN, quien defiende que "jugar en LaLiga también es un factor a tener en cuenta, porque es mucho mejor que la Ligue 1 y eso supondrá un reto mayor para él".

Aviso para los medios, periodistas, tuiteros.

El crédito de la foto de Franco Mastantuono versión tenista en Azul es Nacho Correa/Diario El Tiempo de Azul.

Su cuenta es @fotonachocorrea. pic.twitter.com/RfhqI9FE5l — Sebastián Torok (@sebatorok) April 30, 2025

La vida ha cambiado radicalmente para Mastantuono en apenas unos meses. Cuenta Gonza Bobadilla que Franco se inició en el deporte a través del tenis en Azul, su ciudad natal, en la provincia de Buenos Aires. "A los 8 años fue a una prueba de River en esa ciudad y, a pesar de haber sido seleccionado, decidió quedarse junto a su familia", añade el comunicador argentino.

Según cuenta, entre 2016 y 2020 estuvo entre los cinco mejores tenistas sub-12 del país, pero el fútbol pudo más. "Para 2019 volvió a probarse y se decidió. Dejó el tenis por el fútbol. Jugó en novena división, octava... Y, desde ahí, subió tres categorías hasta llegar a la quinta división de River Plate. Luego a la reserva y con la llegada de Demichelis subió al primer equipo. Todo en cuestión de tres años, puesto que la pandemia frenó las actividades", cuenta Bobadilla sobre el meteórico ascenso el futuro jugador madridista.

La comparativa con Echeverri o Julián Álvarez

Franco se ha echado a sus espaldas a River Plate, una responsabilidad nunca antes asumida por un jugador tan joven. Es cierto que el fluctuante mercado sudamericano, al que cada vez más equipos acuden a comprar talento en origen, parece mostrar herederos de grandes jugadores casi cada temporada. El gran caso previo al de Mastantuono fue Claudio Echeverri, que en enero de este mismo año fichó por el Manchester City, aunque, por el momento, no ha tenido la continuidad esperada.

"Actualmente, Mastantuono es el jugador que más proyección tiene en Argentina. Echeverri estuvo poco tiempo en el primer equipo de River y no pudo demostrar todo lo que se esperaba de él, hasta que se dio su salida a la Premier. Para mí, le faltó eso, demostrar un poco más su valía y no irse tan rápido del fútbol argentino", recuerda Gonza Bobadilla. En la masa social de River se pone al futbolista de Guardiola como un jugador que sí completó la Libertadores y el año natural con River, algo que no sucederá con Franco, salvo giro final en las negociaciones.

"Julián Álvarez estuvo mucho más tiempo y pasó al fútbol europeo con muchos más partidos que Franco y el Diablito. No tienen comparación, los tres son distintos futbolistas pero dotados de una calidad tremenda y seguro le darán alegrías al país", resume el periodista de ESPN, quien define al futuro jugador blanco como un "zurdo con muy buen manejo del balón, una pegada excelente y rápido a la hora del uno contra uno. Puede jugar tanto como un extremo por derecha, enganchando hacia el centro, donde ha hecho varios goles, y detrás del delantero centro".

Franco Mastantuono se besa el escudo de River Plate en la Libertadores. / Gustavo Garello / AP

La venta más alta en la historia del fútbol argentino

La mejor carta de presentación de Mastantuono para el mundo fue su gran gol de falta para darle la victoria a River Plate frente a Boca en el Monumental. Esto no hizo más que acrecentar el interés del Real Madrid, que en la visita de la directiva del Millonario al Bernabéu para ver un partido de Liga, movió ficha. Aunque no hasta el punto de enviar a Juni Calafat, su jefe de ojeadores, para cerrar personalmente el fichaje en Buenos Aires, evitando que el PSG y Luis Enrique se saliesen con la suya.

"El mundo del fútbol ha cambiado bastante y mismamente el Real Madrid ha llegado a pagar más de 60 millones por un jugador del Palmeiras, Endrick. El precio es el que tiene que ser. Será la venta más cara de la historia del fútbol argentino. Ahora quedará en él demostrar que esa cifra que van a pagar (superior a los 50 millones) por sus servicios es la correcta", razona Gonza Bobadilla, quien, como todos los argentinos, comparte el entusiasmo por Franco, sea cual sea la camiseta que vista, porque la principal siempre será la Albiceleste.

"Acaba de debutar en la selección mayor contra Chile, ingresando a falta de cinco minutos para el final del partido. Con solo 17 años, 9 meses y 22 días. Es el futbolista más joven en hacerlo con Argentina en partidos oficiales. En la primera que tocó ya hizo amonestar a un defensor. Toda la semana los medios no han hecho otra cosa que hablar de él y es lo que viene pasando hace meses con Mastantuono", explica el periodista de ESPN, quien concluye resumiendo el espíritu del país: "Es el futbolista del futuro en el fútbol argentino. Ya se piensa en llevarlo al Mundial 2026 como recambio de Lionel Messi, más con su llegada al Real Madrid".