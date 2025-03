Sin perdón para Mbappé

En Francia no todo el mundo perdona a Kylian Mbappé. El futbolista del Real Madrid se perdió las dos últimas convocatorias con su selección nacional por diferentes motivos y no jugaba con ellos desde septiembre, hace ya seis meses.

El propio Mbappé admitió en una entrevista con Le Parisien que había tenido "desacuerdos" con el seleccionador, Didier Deschamps, aunque también afirmó que la relación nunca llegó a sufrir una "ruptura".

"Si hubiera habido una ruptura, nunca habría cogido sus llamadas. Siempre he tenido respeto y reconocimiento por el entrenador. Hemos tenido éxitos juntos y nuestra relación no puede acabar en el cubo de la basura por dos o tres desavenencias que, por otra parte, no son nada graves. En cualquier trabajo hay desacuerdos con los compañeros", explicó en el medio francés el futbolista del Real Madrid.

En octubre el futbolista no fue convocado por unos problemas físicos, a pesar de seguir jugando con el Madrid, mientras que en la segunda fue Deschamps el que no quiso llevarle por considerar que no estaba en su mejor momento.

Hubo muchas especulaciones con la relación entre ambos y con las prioridades de Mbappé, que parecía poner su nuevo equipo por delante de la selección nacional.

Esto último no sentó bien en aquel momento en Francia, abriendo un debate sobre el futbolista y su capitanía con la selección que ha vuelto al primer plano con el regreso de Mbappé a la convocatoria.

Vuelven las críticas

Las críticas han vuelto a hacerse presentes antes incluso de que el jugador vuelva a vestirse de corto, simplemente conociendo la noticia de su vuelta.

Mbappé y Deschamps, en una imagen reciente / AP

"Yo cuestionaría la capitanía de Mbappé. No su convocatoria, porque es uno de los mejores jugadores del mundo, pero para transmitir el mensaje y la imagen de la selección francesa, para la imagen que Didier Deschamps quiere establecer para ganar el Mundial con un verdadero líder en el campo... Lo siento, pero Kylian ha cometido tantos errores que no merecía recibir el brazalete de inmediato", sentenció el exfutbolista Jerome Rothen en su programa en RMC Sport.

"Tengo la impresión de que Didier tiene memoria selectiva. Su liderazgo ha sido cuestionado más de una vez por su capitán, Mbappé, durante meses. Cuando hay malos resultados, cuando sale al campo delante de todo el grupo y dice 'tácticamente no estamos trabajando lo suficiente' cuestiona las habilidades de Didier. No le apreciaba, pero lo olvidamos", explicó el exjugador.

Rothen también se acuerda de la ausencia de comunicación del jugador en redes sociales durante la Eurocopa: "Creo que Didier Deschamps también debía odiar eso".

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, junto a Mbappé / EFE

Otro de los que también ha sido muy crítico con Mbappé en los últimos días ha sido el también exjugador Patrice Evra: "El problema de Kylian Mbappé es que su comunicación siempre ha sido catastrófica. Lo dije desde el principio".

"El problema de Kylian Mbappé es que, cuando habla, tengo la impresión de que quiere hablar como el Presidente de la República Francesa. No, es un jugador normal como todos los demás. Su comunicación es pobre y a día de hoy está siendo destruido por eso", concluyó el exfutbolista del Manchester United.