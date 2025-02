Sin perdón para Bellingham: Apelación desestima el recurso del Madrid

Ya es definitivo: Jude Bellingham no estará en los partidos de LaLiga ante el Girona en el Santiago Bernabéu y ante el Betis en el Benito Villamarín. El Comité de Apelación ha desestimado el recurso que había interpuesto el Real Madrid tras la decisión del Comité de Competición de sancionarle con dos encuentros.

La polémica empezó en el partido ante Osasuna, en el que Bellingham fue expulsado por decirle "fuck you" a Munuera Montero. Una expresión que ha desatado un sinfín de opiniones y que ha provocado que se haga un debate público a nivel nacional sobre qué dijo el futbolista inglés y cuál es su significado.

Según el propio Bellingham y Carlo Ancelotti, la expresión del futbolista fue "fuck off" y, para ellos, sería equiparable a un "joder" en español. No obstante, dicha expresión tiene muchas acepciones y la mayoría de ellas son desconsideraciones.

Incluso Guardiola fue cuestionado al respecto en la previa de la vuelta del playoff de Champions ante el Real Madrid. El entrenador del Manchester City que lo que importaba era "la intención" de Bellingham al decirlo y que habría que preguntarle por ello al jugador del equipo blanco.

El Madrid presentó alegaciones por la roja en un primer momento, pero el Comité de Disciplina concluyó que "ni las imágenes aportadas, ni las pruebas periciales que se acompañan permiten llegar a la convicción inequívoca de que el jugador no pronunció la frase que le atribuye el acta, sino otra distinta. En particular la prueba videográfica no permite apreciar el momento exacto en que el jugador pronuncia esta frase de mod completo, siendo imposible a juicio de este Comité apreciar la preposición que acompaña al verbo fuck".

En este contexto, decidieron mantener la sanción defendiendo que las alegaciones del Madrid eran "insuficientes para destruir la presunción de veracidad del acta arbitral". El recurso del equipo blanco tras conocer la sanción tampoco ha salido adelante, por lo que nadie evitará que Bellingham cumpla los dos partidos de sanción ante Girona y Betis, dos encuentros que pueden ser importantes viendo la encarnizada lucha que tenemos en las últimas semanas en LaLiga.