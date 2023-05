Pepe Reina sobre Vinicius: "No creo que haya racismo en todos los estadios de España"

El pasado domingo en el partido entre Valencia y Real Madrid, el jugador madridista, Vinicius, recibió insultos y gritos racistas por parte de un sector de la afición valencianista Ahora, en una entrevista concedida al diario 'Marca', el portero del Villareal, Pepe Reina, ha repasado toda la polémica sobre el 'Caso Vinicius'

El pasado domingo en el partido entre Valencia y Real Madrid, el jugador madridista, Vinicius, recibió insultos y gritos racistas por parte de un sector de la afición valencianista. Estos actos, han acarreado una sucesión de reacciones y gestos en el mundo futbolístico.

Ahora, el portero del Villareal, Pepe Reina, ha concedido una entrevista al medio 'Marca' donde ha repasado toda la polémica que envuelve al fútbol español y, en concreto, a Vinicius tras los nuevos episodios de insultos racistas recibidos.

En primer lugar, el guardameta español ha querido dejar claro que condena cualquier actitud racista: "Lo primero, y más importante, es que hay que atajar cualquier comportamiento racista. Luego, yo no creo que haya racismo en todos los estadios de España ni que todo un estadio sea racista".

Reina ha añadido que "no es sólo racismo, no es que un hincha sea racista o no, sino que la toman con un jugador determinado, porque éste en un momento pueda hablar de más... Nos ha pasado a todos, a mí incluido".

Más allá de la necesidad de atajar el racismo, el portero 'groguet' también ha comentado algunos aspectos, que en su opinión, debe mejorar Vinicius. "Como reflexión general, cuanto menos provoques a la grada, cuanto menos provoques a los rivales y menos protestes al árbitro, más respeto vas a tener de todos", ha apuntado Pepe Reina.

Finalmente, el diario 'Marca' recoge algunos de los consejos que el propio guardameta le hizo llegar al extremo brasileño. "Le dije que se dedicara más a jugar, que se debía centrar más en eso, en ser un pedazo de futbolista... Pero creo que debe madurar también en comportamiento, en tener más respeto por los rivales, en entender algunos valores o códigos del fútbol no escritos. Eso le mejoraría su rendimiento. No puede ser que cada partido fuera de casa sea una guerra para él".

De esta manera, esta es una nueva reacción de un compañero de profesión de Vinicius a toda la polémica que está siendo el foco de atención en las últimas horas.