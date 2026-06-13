Pepe, sobre ser el próximo ayudante de Mourinho en el Real Madrid: "Nunca se sabe"

José Mourinho quiere rodearse de personas de máxima confianza en su regreso al Real Madrid. El técnico portugués no solo llegará a Valdebebas acompañado por su equipo habitual de trabajo, sino que también pretende reforzar la estructura deportiva con una figura que ejerza de enlace entre el cuerpo técnico, la plantilla y la directiva, un papel similar al que desempeñó Zinedine Zidane durante su primera etapa en el club blanco.

La idea del entrenador pasa por recuperar una figura con profundo conocimiento de la casa y peso específico dentro del vestuario. Un perfil que ayude a gestionar el día a día de un grupo que ha vivido momentos de tensión interna durante las últimas temporadas y que facilite la comunicación entre todas las partes implicadas.

Pepe reunía muchas de las condiciones que Mourinho considera indispensables: experiencia en el Real Madrid, liderazgo reconocido por varias generaciones de futbolistas y una relación estrecha con el técnico luso. Sin embargo, la opción ha ido perdiendo fuerza en las últimas semanas hasta quedar prácticamente descartada, según fuentes cercanas al entorno del entrenador.

Pepe no cierra la puerta

Curiosamente, mientras esa posibilidad se enfría, el propio Pepe dejó abierta la puerta a un eventual regreso al club tras el Corazón Classic Match. Preguntado por la posibilidad de volver a colaborar con la entidad, el exdefensa no se cerró la puerta:

"Cuando hablamos del Madrid yo siempre soy muy grato. Nunca se sabe. Si alguien me necesita, como hoy, para jugar y ayudar a la gente, estoy siempre disponible para el Madrid", aseguró.

Más allá de su futuro, Pepe también valoró el regreso de Mourinho al banquillo blanco y destacó especialmente la importancia de recuperar la unidad dentro del club.

"Lo más importante es que el club esté unido. Era un momento importante para tener esa unión entre el club, la afición y los jugadores. Mourinho es una pieza fundamental para que todos estén compenetrados y ayudar al Madrid a volver. Seguro que va a volver a ganar títulos", afirmó.

Las palabras del exinternacional portugués encajan precisamente con una de las principales preocupaciones del nuevo cuerpo técnico. Mourinho considera prioritario reconstruir la cohesión interna de la entidad y entiende que la figura de un interlocutor de confianza puede resultar clave para conseguirlo.

Con Pepe casi descartado, el principal candidato para asumir ese rol es Ricardo Carvalho. El excentral compartió vestuario con Mourinho en el Porto, el Chelsea y el propio Real Madrid, además de mantener una de las relaciones más estrechas que el entrenador ha construido a lo largo de su carrera. Actualmente forma parte del cuerpo técnico de Roberto Martínez en la selección portuguesa y cuenta con experiencia previa en los banquillos tras su paso por el Olympique de Marsella.