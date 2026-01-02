Pepe Mel: "Butragueño me dijo que hablaron de Pedri en el Madrid y que no era jugador para el club"

Pepe Mel está de vuelta en los banquillos. El técnico madrileño ha firmado recientemente por el Ittihad de Tánger hasta 2028, iniciando así una nueva etapa en su carrera lejos del fútbol español. El club, uno de los referentes históricos del norte de Marruecos, apuesta por la experiencia del entrenador para consolidar su proyecto deportivo en la máxima categoría.

En sus primeros días en Tánger, Pepe Mel ha destacado la tranquilidad con la que está pudiendo trabajar. En declaraciones a Radioestadio Noche, el entrenador valoró positivamente disponer de tiempo para preparar al equipo, algo cada vez menos habitual en el fútbol profesional. “Aquí hemos tenido la suerte de poder preparar al equipo con tiempo y no tener que cogerlo y en tres días jugar un partido”, explicó.

Una recibida a lo grande en Marruecos

Pepe Mel no dudó en comparar esta situación con la realidad que se vive en España y en otras grandes ligas. Según el técnico, la exigencia del calendario convierte muchas veces el día a día en una “locura” que dificulta el trabajo profundo con los futbolistas. En Marruecos, al menos por ahora, el contexto le permite desarrollar su idea con mayor calma.

El entrenador se mostró especialmente satisfecho con la acogida recibida en la ciudad y en el club. “Estoy muy contento aquí, la gente es muy receptiva a todo lo que viene del fútbol de España”, señaló. Esa conexión cultural y futbolística está siendo clave en su adaptación y en la transmisión de conceptos al vestuario.

El objetivo del Ittihad de Tánger es claro: crecer y ganar peso dentro de la primera división marroquí. Pepe Mel asume el reto con realismo y ambición medida, dejando claro que lograr la permanencia sin sobresaltos ya sería un gran paso adelante. “Si el equipo consigue sacar la categoría sin problemas ya sería un éxito”, afirmó.

Durante la entrevista también surgió el nombre de Pedri, una de las grandes estrellas del fútbol español actual. Mel recordó una anécdota relacionada con el Real Madrid y el centrocampista canario, cuando aún no había explotado en la élite. Sus palabras no pasaron desapercibidas.

El interés del Real Madrid

“El Madrid llegó a monitorizarlo”, explicó el técnico, antes de revelar una conversación con Emilio Butragueño. Según el técnico, desde el club blanco le trasladaron que ya habían visto al jugador y que consideraron que “no era jugador para el Madrid”, una frase que hoy resulta especialmente llamativa.

Pepe Mel se refirió también al parón liguero provocado por la Copa de África. Marruecos afronta los octavos de final ante Tanzania, con Brahim Díaz como una de sus grandes figuras. Aun así, el entrenador quiso destacar el colectivo por encima de las individualidades: “Brahim es la estrella o el que guía, pero la selección es estupenda y no me quedaría solo con un futbolista”.