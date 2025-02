Pepe: "Cristiano me dijo: 'si te vas del Madrid por dinero, renuncio al mío para dártelo'"

Durante su etapa como jugador del Real Madrid, Pepe se hizo un hueco en el corazón de los aficionados blancos. Estuvo una década en las filas del equipo (entre 2007 y 2017), disputando un total de 334 partidos y ganando 14 títulos, incluyendo 3 Copas de Europa, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España y 2 Mundiales de Clubes.

Fue clave en varias temporadas por la gran pareja que hizo junto a Sergio Ramos, antes de decidir dar un paso al lado y poner rumbo al Besiktas, tras una temporada en la que perdió mucho protagonismo en favor de Raphael Varane.

Su relación con Cristiano Ronaldo

Ahora, años después y ya retirado del fútbol profesional, Pepe ha revelado una anécdota de su salida en una entrevista para el medio portugués 'Renascença'. En concreto se trata de una oferta que le hizo Cristiano Ronaldo, gran amigo suyo.

"Hablé mucho con él y me dijo que me quedara en el Real Madrid. Pero creo que mi tiempo en el club ya había llegado, porque fueron 10 años de mucha exigencia, donde cedí mucho tiempo. Intenté explicarle que ya no podía estar allí debido a las dificultades que estaba teniendo en ese momento", empieza explicando el que fuera central del Madrid.

Pepe y Cristiano Ronaldo celebran un triunfo con Portugal / La Presse / AP

"Él dijo: 'si es por dinero, hombre, ¡dejo mi dinero para dártelo a ti'. Y yo le dije que no, gracias a dios no es por eso, es por otras cuestiones. También quería volver a experimentar el fútbol y por eso decidí ir a Turquía", afirma Pepe en la entrevista.

El portugués también ha hablado sobre lo que sucedió durante el Mundial 2022 entre Fernando Santos, seleccionador de Portugal en aquel momento, y Cristiano Ronaldo: "Internamente, Cristiano siempre fue muy profesional, no comprometió al grupo en ningún momento. Se habló mucho de ello en la prensa y no somos inmunes, llegó a todos los jugadores. Obviamente a ningún jugador le gusta quedarse fuera".

"Queremos llevar alegría a nuestra gente. Creo que fue más la tristeza de que esto no ocurriera, para Cris, que la otra situación en sí. Después hay mucha especulación sobre cuál es la relación (entre Cristiano y Fernando Santos), si es buena o no. Creo que fue cosa del entrenador y de Cris…", sentencia Pepe.

Además, el exfutbolista también dejó muy claro que él veía a Cristiano Ronaldo participando en el próximo Mundial de 2026, camino de cumplir los 42 años nada más y nada menos: "¡Me lo puedo imaginar! Realmente desearía que así fuera". Tanto en su etapa en el Real Madrid como durante su carrera internacional, los dos jugadores portugueses mantuvieron una visible amistad.