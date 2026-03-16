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Champions League
Pep Guardiola, en directo: rueda de prensa previa al Manchester City - Real Madrid
Sigue en vivo la comparecencia del técnico del conjunto inglés en la previa del esperado duelo ante los de Arbeloa
Más sobre dar el día libre hoy
"Estuvimos en Madrid, viajamos a Londres, hoy no podemos hacer nada porque los jugadores tienen que descansar. Mañana entrenaremos. Actualmente, en el fútbol moderno, en los equipos top, entrenar no mejora demasiado. Prefiero que estén en casa y mañana moveremos un poco las piernas. No es la primera vez que lo hago esta temporada".
Su remontada favorita
"Aston Villa, el último partido en el que ganamos la Premier. 74 minutos, 0-2 y marcamos tres goles en 12 minutos".
La calidad del Madrid
"Estamos preparados para crear ocasiones. Por supuesto, la calidad que tienen ellos es diferente a cualquier oponente. Pero sabemos que es el Real Madrid y la Champions League. Sería fácil para mi decir que en los primeros 20 minutos hay que marcar tres goles, pero la realidad es completamente diferente. Tenemos que sostener lo que hacemos. Hablaremos mañana de qué hacer hasta el final. En la ida marcaron tres goles en tres ocasiones, pero esta es la Champions y el nivel de los rivales".
"No busco sorprender al Madrid. Cuando juegas con dos nueves a veces marcas cuatro o cinco goles. Vamos a intentar marcar. Un partido perfecto en muchos sentidos. Tenemos que intentarlo e intentarlo, siempre podemos crear ocasiones. Nos conocemos bien. Necesitamos ser clínicos y defender bien”.
Sobre cancelar el entrenamiento de hoy
"Entrenaremos mañana, antes del partido. Depende, si juegas bien tu mentalidad es fuerte y si no es débil. La tarea es increíble, marcar tres o más goles contra el Real Madrid es muy difícil. Tenemos que crear el mayor número de momentos posible".
Los jugadores
"Si después de diez años tengo que explicarles a nuestros jugadores lo que es la fe, tenemos un problema. Ellos me conocen bien. Por supuesto muchos de ellos son nuevos en estas situaciones. No somos los mismos que otros días, pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad increíble de intentarlo".
Empieza Guardiola
"No tengo ni idea. No lo sé. Es un partido de fútbol, muchas cosas pueden pasar. Tenemos que centrarnos en hacer nuestro partido. No tenemos ningún plan específico más allá de intentarlo"
A punto de aparecer Guardiola
Está a punto de arrancar la rueda de prensa del técnico del City y de Bernardo Silva. Arbeloa y un jugador del Real Madrid hablarán esta tarde a partir de las 19:15h.
Sorpresa de Guardiola un día antes del Madrid
La noticia del día es que Guardiola ha decidido dar el día libre a sus futbolistas un día antes del partido, por lo que no realizarán el clásico entrenamiento previo a la jornada de Champions. Una decisión sorprendente que el técnico explicará en rueda de prensa.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo de la rueda de prensa de Pep Guardiola y Bernardo Silva antes del partido ante el Real Madrid! Aquí podrás seguir en directo todo lo que digan técnico y jugador en la previa del encuentro.
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