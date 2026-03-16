Pep Guardiola, en directo: rueda de prensa previa al Manchester City - Real Madrid

La calidad del Madrid

"Estamos preparados para crear ocasiones. Por supuesto, la calidad que tienen ellos es diferente a cualquier oponente. Pero sabemos que es el Real Madrid y la Champions League. Sería fácil para mi decir que en los primeros 20 minutos hay que marcar tres goles, pero la realidad es completamente diferente. Tenemos que sostener lo que hacemos. Hablaremos mañana de qué hacer hasta el final. En la ida marcaron tres goles en tres ocasiones, pero esta es la Champions y el nivel de los rivales".