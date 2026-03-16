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Pep Guardiola, en directo: rueda de prensa previa al Manchester City - Real Madrid

Sigue en vivo la comparecencia del técnico del conjunto inglés en la previa del esperado duelo ante los de Arbeloa

Pep Guardiola, en el partido de ida

Pep Guardiola, en el partido de ida / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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