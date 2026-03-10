Pep Guardiola: "No me atrevería a darle consejos a Arbeloa, no soy quién para dárselos"

Hace apenas unos días, una sanción de la UEFA nos privaba de recibir a José Mourinho en la sala de prensa del Santiago Bernabéu. Por suerte, el universo lo ha recompensado trayendo a Pep Guardiola, un archienemigo del Real Madrid que nunca es bien recibido en este estadio y esta tarde ha comentado sus impresiones a cerca del partido de mañana. "Llegamos mejor que la temporada pasada, con más jugadores. La temporada pasada teníamos muchos lesionados".

El técnico catalán no se quiso pillar los dedos cuando fue preguntado por si su equipo parte como favorito para llevarse la eliminatoria, donde las ausencias por parte del Madrid y el estado de forma de su equipo hacen que el mundo del fútbol etiquete a los ingleses como claros favoritos. "Ya veremos el próximo martes si es igualada o no."

Guardiola, en el Aspmyra Stadion de Bodø / EFE

SOBRE LA IMPORTANCIA DEL ESCENARIO

"Cuando jugamos en Anfield, Old Trafford, Camp Nou... tienes que no pensar en el ambiente. Prefiero estar aquí que no estar, eso quiere decir que estamos en la élite de Europa. Antes este equipo nunca estaba, siempre que juegas estos partidos es experiencia para el futuro. Intentaremos ganar y pasar el próximo martes. Es la manera de afrontar el partido". Estas fueron sus palabras para transmitirle confianza a sus jugadores.

EL CITY QUE LE GUSTARÍA VER

Guardiola habló de lo que propondrá su equipo sobre el verde en el partido de mañana, aunque destacando el pequeño matiz de la competición, en la que jugar bien no te garantiza la victoria. "Queremos tener la pelota, atacar rápido con la calidad que tenemos. No hacer fallos que en esta competición te penalizan. Consistencia, recuperar la pelota rápido. Ahora que estamos aquí debemos demostrar que somos los mejores. Esta competición a veces te mereces ganar y no pasas. A veces juegas muy mal y pasas, el fútbol es impredecible. Quiero merecerme estar en la próxima ronda y la única manera es ser quienes somos".

Al líder del conjunto cityzen, no parece preocuparle que algunos de sus jugadores vayan a pisar el Bernabéu por primera vez, dejando caer que no por haber estado ahí más veces vas a hacerlo mejor o peor y la inexperiencia no tiene por qué ser algo negativo. Además, quiso añadir una anécdota respecto al año en el que alzaron la orejona. "El año que ganamos la Champions, no jugamos una buena final. Era la primera, es algo que debes experimentar. En ese equipo habíamos sufrido experiencias que nos habían ayudado en el pasado como quedar eliminado en el Bernabéu en el último minuto. Hay muchos jugadores ahora en la plantilla que no han experimentado esto".

EL MADRID DE ARBELOA

"No voy a ser yo quien menosprecie la identidad de este club y sus jugadores. Es difícil parar a Vinicius, es una amenaza constante. Tenemos que intentar estar todos juntos y correr para atrás. No queda otra. Por mucho que lo controles hay muchas veces que con su habilidad serán dificiles de controlar".

Guardiola y Arbeloa, durante un clásico en 2011. / VALENTI ENRICH

Pep Guardiola prefiere ser precavido y hacer la vista gorda con la versión que viene ofreciendo el conjunto blanco en las últimas semanas. "Yo no me puedo agarrar a como está el Madrid. No lo veo entrenar, no estoy en la realidad del Madrid. Me quiero agarrar a quien somos nosotros en los últimos partidos, no me queda otra. Ya veremos mañana como está el Madrid".