La peor noche de Huijsen: "Va demasiado tranquilo"

El fichaje que estaba enamorando a todos ha empezado a generar dudas en el Real Madrid. Huijsen era la pieza perfecta para lo que necesitaba Xabi Alonso, un central alto, contundente y, sobre todo, con muy buena salida de pelota. El hispano-neerlandés se adaptó enseguida al conjunto blanco y se convirtió en uno de los grandes favoritos de la afición. Pero todo ha cambiado en las últimas semanas y Anfield fue la peor noche de Huijsen.

Ekitiké se lo llevó en cada choque, como si el central no estuviese convencido de chocar con el delantero; estuvo muy blando en defensa. Pero además, tuvo varios fallos graves en salida de pelota por exceso de tranquilidad. A Huijsen se le conocía como el jugador 'chill' (tranquilo en inglés), pero en Anfield se pasó de 'chill'.

"Huijsen a veces va demasiado tranquilo", comentó Paco González en la COPE durante el encuentro. "Tiene un problema en el cuerpeo, va demasiado confiado", contestó Sanchís. Y tenían razón; el central mostró su peor cara el pasado martes por la noche y, si no fuese por Courtois, se hubiera hablado de una gran goleada 'red'.

Errores recurrentes en Huijsen

Todo esto ha creado una cierta intranquilidad en el Madrid, que ha visto que el internacional sigue cometiendo errores graves. De hecho, no es la primera vez que sale señalado de un encuentro importante. Ante el Atlético de Madrid, la primera derrota de la temporada, Huijsen no ganó un duelo aéreo con los jugadores colchoneros y los blancos cayeron 5-2. Otra vez, demasiado blando en el choque.

Huijsen se marchó expulsado en Anoeta / Agencias

En el Mundial de Clubes y ante la Real Sociedad en Liga también se le vieron las costuras. Huijsen cometió dos faltas que le costaron la expulsión, las dos por exceso de confianza y por confiar demasiado en sus cualidades. Que sin duda son muchas, pero siendo central se tiene que tener especial atención. Con la defensa adelantada de Xabi, un error en esa posición puede ser letal.

Pero la verdad es que Huijsen lleva unos encuentros irreconocible. Estos errores de concentración ya los vimos en Inglaterra y en el Mundial de Clubes, normales para alguien de su edad, pero lo que sí que preocupa de verdad es que ha dejado de ser tan influyente como era en la creación de juego blanca.

Xabi debe recuperar al central

A principios de curso, Huijsen movía los hilos de los ataques madridistas. Superaba líneas con pases de mucha calidad, conducía con elegancia y siempre con criterio desde atrás. Pero tras la expulsión en San Sebastián no se le nota igual, como si por ese error tuviese algo de miedo en arriesgarse.

Huijsen recibe órdenes de Xabi Alonso / Efe

Recuperar al mejor Huijsen deberá ser algo prioritario para Xabi Alonso, ya que esta es una de las señas de identidad de su proyecto. El Metropolitano y Anfield son dos avisos de los que el central debe aprender para volver a ser el que maravilló a los blancos a principio de temporada.