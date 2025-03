El peor Lucas Vázquez pone en peligro al Madrid

La lesión de Carvajal y Militao ha hecho más daño del que se piensa a la defensa del Real Madrid. La baja del capitán ha dejado huérfano el lateral derecho sin un relevo consistente hasta que Ancelotti comprendió que Valverde era el mejor remiendo ante las bajas prestaciones defensivas de Lucas Vázquez.

Ante el Leganés volvió hizo otro roto al equipo por su banda, por donde llegaron los dos goles pepineros.

Reconvertido

Lucas Vázquez actuó más de extremo que de lateral ante el cuadro blanquiazul, aunque su aportación fue discreta. El gallego destacó en sus inicios como interior o extremo derecho, sus demarcaciones naturales, pero con el paso del tiempo acabó reconvirtiéndose en lateral por las necesidades del equipo y porque respondía a la exigencia del puesto por su combatividad pese a no ser un especialista.

Pero el tiempo pasa, tiene 33 años, y le ha restado condiciones, principalmente velocidad, algo imprescindible para ocupar esa posición.

Lucas Vázquez, en el partido ante el Leganés / AFP7 vía Europa Press

Esta temporada ha quedado retratado en varios partidos, especialmente en los dos Clásicos en los que principalmente Raphina vivió a sus anchas escapando una y otra vez de su vigilancia y encontrándole la espalda.

Pero no solo el Barça, todos los equipos saben que Lucas Vázquez tiende a irse al ataque y le cuesta un mundo retornar, como ocurrió en los dos goles ante el Leganés. Curiosamente algunos medios madrileños acusan a Asencio, y cargan las tintas en el canterano porque a un gurú no le cae bien e incluso le tachan de “macarra” por entrar a un rifi rafe para defender a Rudiger

Los dos goles

Son las cosas del fútbol. No reparan que en el empate del Leganés llegó en un despiste de Rudiger que Lucas Vázquez no leyó. Internada por la derecha de Rosier, pase atrás a Óscar, al que el lateral perseguía de lejos y que Asencio no tapó fuera de sitio ante la ausencia del alemán, y el ex madridista filtró un pase entre las piernas de Lucas al que Diego García le había cogido la espalda.

Fue un desajuste defensivo general de los que vienen condenando al Madrid toda la temporada.

El 1-2 fue en otra contra que nació en una pérdida de Brahim en el centro del campo. Óscar le cogió la espalda a Lucas Vázquez, más preocupado de atacar, para campar solo por la banda izquierda hasta entrar en el área, superar a Asencio con un sutil regate (reclamaron que se ayudó del brazo para llevarse el balón), pasar atrás a Diego García que empujo a gol sin oposición libre de la marca de Camavinga y Modric.

Otro desajuste defensivo general en el que también estuvo implicado Lucas Vázquez. Asencio intentó tapar ambas acciones ante los desajustes de Rudiger y Lucas. Lo intentó pero no pudo.