Pendientes de Mbappé

El estado físico de Kylian Mbappé es una de las grandes preocupaciones del Real Madrid en las últimas semanas. El futbolista francés tuvo que ser sustituido en la recta final del partido ante el Villarreal con problemas en el tobillo, pero a pesar de todo viajó con la selección francesa, tomando una decisión que ha tenido en vilo a los aficionados del conjunto blanco estos días.

Tras no entrenarse en las primeras sesiones con el resto de sus compañeros, Mbappé finalmente fue titular ante Azerbaiyán, dejando además uno de los golazos de este parón de selecciones. Sin embargo, la mala noticia fue que pidió el cambio, de nuevo en la recta final del encuentro, por un nuevo golpe en el tobillo derecho, misma zona en la que arrastraba molestias.

Xabi Alonso no da descanso a Mbappé / AP

“Recibió otro golpe en el mismo tobillo. El dolor disminuye con el descanso. En un partido, es inevitable que haya contacto. Ya veremos más adelante. Tiene molestias que no son las ideales para él”, afirmó el seleccionador francés, Didier Deschamps, tratando de calmar la preocupación con el estado del jugador.

Como estaba previsto viendo el contexto, Mbappé regresó a Madrid antes de lo previsto y no viajó a Islandia para el último compromiso de la selección en este tramo.

Tras unos días tomando todas las precauciones posibles, el delantero volverá a entrenarse con el Real Madrid este viernes, al igual que el resto de internacionales que todavía no habían vuelto, incluyendo a Vinicius, Militao, Rodrygo, Camavinga, Arda Güler y Brahim Díaz.

El madridismo está pendiente de Mbappé, que en principio ya está recuperado por completo de sus problemas en el tobillo. La idea es que se ejercite en las próximas sesiones del equipo y que esté disponible para jugar a las órdenes de Xabi Alonso este mismo domingo.

Kylian Mbappé, durante el duelo contra Azerbaiyán / Michel Euler

El Madrid afronta una visita al Getafe como gran favorito para el partido, pero consciente de la dificultad que implica siempre enfrentarse al equipo de Bordalás en el Coliseum. Tras un gran inicio de competición, el conjunto azulón no ha terminado de encontrar el rumbo en las últimas semanas y acumula cuatro partidos sin ganar.

Si está en condiciones, no cabe duda que Xabi Alonso querrá que Mbappé sea titular. El atacante ha sido la pieza clave en el esquema del tolosarra, firmando unas cifras espectaculares con las que, hasta el momento, solo pueden competir Erling Haaland y Harry Kane.

A mediados de octubre, el francés ya suma 10 partidos, anotando 14 goles (9 en Liga y 5 en Champions) y repartiendo dos asistencias. Es el máximo goleador de la competición doméstica, superando ampliamente a Julián Álvarez, que ha marcado seis tantos hasta este momento.