Todos pendientes de Mastantuono: una inscripción y un debut cargados de expectación

Franco Mastantuono es el hombre, el nombre y el dorsal del inicio de temporada del Real Madrid. Le han bastado apenas unos días para pasar de ser un menor que no podía integrarse en el conjunto blanco a alcanzar la mayoría de edad como aspirante a ser titular. Todo ello, mediante una inscripción con el número '30', a cuenta del Castilla, que ha desatado regueros de tinta jurídica, sobre todo provenientes de Miguel Galán, presidente de Cenafe y licenciado en Derecho que ha abanderado la denuncia de un movimiento que considera podría llevar al conjunto blanco a incurrir en un fraude de ley. Sus acciones han provocado la respuesta y el debate sobre una inscripción que, hasta el momento, ningún club ha denunciado.

"Una práctica extendida y recurrente en LaLiga"

Este jueves, Galán remitía sendas cartas al Juez de Competición de la RFEF y al presidente del estamento federativo, Rafael Louzán, para que entren de oficio en la inscripción de Mastantuono como jugador del Castilla. Un procedimiento que el argentino consideró, en su presentación, como un modo de seguir vistiendo el dorsal '30' que ya llevaba en River. En la práctica, permite a la entidad que presidente Florentino Pérez dejar una ficha libre, correspondiente al número '25' de la plantilla, que le daría la potestad para hacer un fichaje de última hora antes del cierre de mercado.

Sin embargo, Galán insiste en que "podría incurrirse en un presunto fraude de ley, ya que contraviene el espíritu de la normativa de la RFEF, artículo 125 del reglamento General. En consecuencia, el Real Madrid podría cometer la infracción de alineación indebida contemplada en el artículo 248) del Reglamento General de la RFEF y es aplicable el Código Disciplinario de la RFEF, si alinea a dicho jugador con ficha del filial del Castilla". Con todo, el presidente de Cenafe explica en su propia denuncia que es una práctica habitual en los equipos del fútbol profesional.

"El 'caso Mastantuono' no constituye un hecho aislado en el contexto del fútbol profesional español, sino que se enmarca dentro de una práctica extendida y recurrente en LaLiga. La inscripción de futbolistas del primer equipo con fichas de equipos filiales o dependientes, como se ha observado con el jugador del Real Madrid, revela una estrategia administrativa para sortear las normativas de inscripción y los límites salariales impuestos por el 'Fair Play' Financiero", añade Galán. No sería el caso de Mastantuono, porque los 63,2 millones pagados a River Plate y los aproximadamente 3,5 millones de euros anuales netos que percibirán harán que, a ojos de LaLiga, sea plantilla inscribible desde el primer momento.

Mastantuono aspira a la titularidad en el Tartiere

No sucederá como en otros casos que contempla la norma y que obligan a hacer ficha del equipo principal a jugadores de la cantera que sobrepasen una cantidad de minutos durante la temporada. A pesar de los mecanismos dispuestos, Galán pide una intervención de oficio en aras del buen funcionamiento del fútbol profesional. "La situación que nos ocupa, referida a la inscripción de Franco Mastantuono y otros jugadores del primer equipo con fichas de filiales, contraviene el espíritu de la normativa. La utilización del artículo 125 del Reglamento General de la RFEF se ha desvirtuado, transformándose en una herramienta que vulnera la equidad de la competición y el principio de igualdad entre clubes".

De ahí que la cruzada legal del presidente de Cenafe se justifique, según su petición, "en aras del buen funcionamiento de la competición, de ahí que solicito su intervención inmediata y de oficio, conforme al Artículo 22. Iniciación, que faculta a los órganos disciplinarios a iniciar un procedimiento por propia iniciativa. Es imperativo que se revise esta práctica antes de la próxima jornada para asegurar la integridad de los resultados y la legalidad de las alineaciones. A tal efecto, se debería poner especial atención al próximo encuentro entre el Real Oviedo y el Real Madrid, y específicamente a la situación de Franco Mastantuono. A su vez, se pide que esta investigación se extienda al resto de clubes y jugadores que han recurrido a este procedimiento fraudulento, con el fin de restablecer la legalidad y evitar que este tipo de prácticas se normalice en el futuro".

Como bien relata el denunciante, es una práctica que se repite en la mayoría de equipos, que, ante la asfixia que a veces supone el límite salarial, optan por esta ingeniería financiar para salir temporalmente adelante. De ahí que ningún se va a oponer a la medida, aunque en el fondo suponga un regate al espíritu de la misma. Lejos de ser un temor para el Real Madrid, Xabi Alonso se mostró entusiasmado con el rendimiento del argentino, quien podría ser titular el domingo, a las 21:30, en el Tartiere. Lograría el reconocimiento en su segundo partido de una Liga que se seguirá de cerca en su país, donde el fichaje ha provocado que varios medios nacionales le sigan la pista en el que se considera como una de las mayores irrupciones en el fútbol latinoamericano de los últimos tiempos.