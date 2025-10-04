Vinicius la lía: penaltito y bronca con los jugadores del Villarreal

El Madrid gana al Villarreal en un encuentro muy trabado al que los blancos les ha costado muchísimo crear ocasiones y marcar goles. El primer tanto ha llegado de rebote y en propia puerta y en el segundo se ha liado. Vinicius se ha ido en profundidad y ha aprovechado una carga de Rafa Marín para dejarse caer al suelo. El colegiado Cuadra Fernández no ha dudado en pitar la pena máxima ante el cabreo monumental de los futbolistas del Villarreal y el VAR ha validado una acción que ha dejado muchísimas dudas y mucho enfado en los futbolistas del submarino amarillo.

Fue en el minuto 68 en el que Vinicius, muy activo en la segunda parte, ha recibido un balón con espacio y se ha tirado al suelo al notar la entrada del defensor del Villarreal. Hay contacto, pero es mútuo aunque el colegiado no ha dudado. Hubo protestas contundentes de los futbolistas del Villarreal y Gueye recibió la tarjeta amarillas.

Minutos después, Vinicius ha entrado en el área y se ha tirado cuando el portero Arnau Tenas le había rebañado el balón. La acción, con el partido ya muy caliente, ha despertado la ira de los defensores del Villarreal, que se han ido a por Vinicius creándose una tangana que no ha ido a mayores.

Curiosamente, Mbappé le ha cedido el balón a Vinicius para que lanzara el penalti aunque el francés habitualmente es el encargado de realizar los lanzamientos. Vinicius ha metido el gol a pesar de que Tenas le ha acertado la trayectoria y ha estadol muy cerca de detener el balón.

Vinicius se ha reivindicado en este partido tras un inicio de temporada muy flojo en el que el brasileño no está encontrando el ritmo de juego. El Villarreal le ha dejado muchos espacios en la banda y lo ha sabido aprovechar...con polémica incluida.