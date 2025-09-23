REAL MADRID
¿Cuántos penaltis le han pitado al Real Madrid?
Los blancos han arrancado con un pleno de victorias en estos primeros siete partidos de temporada
El Real Madrid de Xabi Alonso está convenciendo en este inicio de temporada. Tras ver algunos brotes verdes en el Mundial de Clubes, los blancos han arrancado de maravilla el nuevo curso y siguen invictos. Siete victorias en siete partidos, un 100% de efectividad.
Uno de los principales motivos del gran nivel del Madrid en estos primeros días de curso ha sido Kylian Mbappé. El francés es el líder de este equipo y se está hinchando a marcar goles; de hecho, es el pichichi de la Liga con siete tantos y dos en Champions. Nueve goles en siete encuentros.
De esos nueve tantos, cuatro de ellos (casi la mitad) son desde el punto de penaltis. El Madrid desequilibra mucho y el propio '10' blanco ha provocado dos penas máximas. La temporada pasada había dudas con el lanzador; se iban turnando Mbappé, Vinicius y Bellingham, pero este año ya no hay dudas. Todos para el francés.
En la primera jornada de Liga, los blancos dominaron con solvencia a Osasuna, pero necesitaron de un claro penalti sobre Kylian para abrir el marcador. El otro en Liga se lo pitaron en contra al Levante en una jugada idéntica del francés. Mbappé encaró al central y con un amago provocó la barrida y el penalti. Los dos transformados y vitales para sumar los tres puntos.
Dos penaltis en Champions
En Champions es donde nos encontramos la pena máxima más polémica de las cuatro. Contra el Marsella, los blancos sudaron de lo lindo para arrancar con tres puntos en la primera jornada de la fase Liga.
El Madrid se avanzó tras un penalti muy claro sobre Rodrygo, pero en la segunda parte los franceses igualaron el encuentro. Posteriormente, Carvajal vio la roja directa por un cabezazo sobre Rulli en un rifirrafe y, cuando el partido parecía más cerca del 1-2 que del 2-1, el colegiado señaló un riguroso penalti por mano.
Los jugadores del Marsella protestaron mucho la acción porque la mano del central iba en dirección al suelo, pero no hubo revisión y Mbappé no falló desde los 11 metros para sentenciar el encuentro.
Los penaltis del Real Madrid en la temporada 2025-26
Jornada 1 Liga: vs Osasuna
Jornada 1 Champions: vs Marsella
Jornada 1 Champions: vs Marsella
Jornada 6 Liga: vs Levante
