Ni un penalti salva al Madrid del primer pinchazo de Mourinho

Tuvo todo de su parte el Madrid para llevarse los tres puntos en la difícil visita a La Cartuja, pero el conjunto dirigido por José Mourinho se llevó un duro varapalo ante un Betis que tiró de oficio y sacrificio para llevarse el triunfo gracias a un gol de Parrot. Los blancos tuvieron ocasiones de sobra e incluso disfrutaron de un penalti en el tiempo extra, pero Álvaro Valles, el mejor jugador del partido, le ganó la partida a Kylian Mbappé para decidir el partido a favor de los locales.

De la mano de un Arda Güler superlativo, el Madrid disfrutó de las mejores ocasiones a lo largo de una primera parte en la que el Betis solo estuvo cómodo cuando fue capaz de aglutinar posesión en campo rival gracias a las apariciones de Isco y Antony. El futbolista turco mantiene la línea ascendente del curso pasado y aprovecha la libertad que le da partir de la derecha y poder dejarle el carril completo a Dumfries para aparecer y ofrecer creatividad en tres cuartos.

De las botas del '15' de los visitantes nacieron las mejores ocasiones para los de Mourinho. Huijsen casi aprovecha un centro del mediapunta zurdo a la espalda de la defensa verdiblanca, pero Valles realizó la primera de sus tres buenas estiradas de la primera parte, antes de tener que volver a exhibirse en el ocaso de los primeros 45 minutos para solventar el dominio a balón parado del Madrid, liderado por Bellingham y el propio Huijsen.

Las jugadas de gol más claras, eso sí, estuvieron en las botas de Vinicius y Mbappé, mucho más desacertados de lo que acostumbran. El extremo mandó a la madera un pase de la muerte de Arda Güler con todo a favor para hacer gol y el portero rival vencido, aunque con menos ángulo del que le hubiera gustado a la hora de rematar.

Posteriormente, el brasileño, en un claro mano a mano ante Valles, cedió el balón para Mbappé en el área pequeña, pero el francés, con todo a favor para marcar, se topó con los cuerpos de Natan primero y de Bartra después, en una doble acción casi milagrosa en la que los centrales béticos se vistieron de porteros.

El Betis celebra el gol de Parrot / Jose Manuel Vidal / EFE

El conjunto de Manuel Pellegrini apenas inquietó a Courtois en el primer acto, aunque tuvo un tramo en el que sí generó cierta incertidumbre superando la presión de su rival y haciéndose con la posesión de balón. La ocasión más clara llegó en una volea del 'Cucho' Hernández tras una jugada de malabarista de Antony dentro del área que se marchó cerca de la portería defendida por el guardameta belga.

El nerviosismo se apoderó del Real Madrid en una segunda parte marcada por las tarjetas amarillas mostradas por el colegiado a los jugadores del conjunto blanco. Mourinho se vio obligado a cambiar a Arda Güler, que pudo ser expulsado por una entrada dura cuando ya estaba amonestado y su equipo perdió todo el control del partido.

El Betis no lograba crear peligro y le costaba más mantener la posesión que en los primeros 45 minutos, pero terminó adelantándose en el marcador en la recta final del encuentro. Parrot aprovechó un balón suelto rechazado por Courtois tras un córner para marcar a placer, mientras Fede Valverde se quedaba dormido rompiendo el fuera de juego.

El entrenador madridista volvió a verse obligado a recurrir a Carlos Espí para tratar de remontar el partido a contrarreloj y estuvo a punto de encontrar premio. El ex del Levante anotó un golazo de semi chilena tras un pase con el exterior de Vinicius, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego del propio delantero en un momento previo.

La tensión fue creciendo con el paso de los minutos y llegó a su punto álgido cuando Natan derribó a Vinicius en la línea de fondo en el tiempo de descuento y Hernández Hernández señaló penalti. Mbappé, como de costumbre, tomó la responsabilidad, pero se encontró con un Álvaro Valles espectacular que culminó su exhibición con una atajada de mucho nivel.

Un final que no estuvo exento de polémica, ya que los jugadores visitantes reclamaron que la pena máxima debía repetirse porque Bartra, que despeja el balón tras el rechace, podría estar dentro del área en el momento del disparo. A pesar de las protestas, el árbitro y el VAR dieron validez a la acción y el Real Madrid se llevó su primera derrota en esta nueva era de José Mourinho.