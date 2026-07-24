Penalti para el Real Madrid en el primer minuto del primer partido de pretemporada

El Real Madrid dio este viernes el pistoletazo de salida a su calendario de amistosos de pretemporada con un duelo frente al Alcorcón en Valdebebas. Tras varios días de trabajo físico y táctico bajo las órdenes de José Mourinho, el conjunto blanco afrontó su primera prueba del verano con el objetivo de empezar a acumular minutos, probar automatismos y seguir dando forma al nuevo proyecto del técnico portugués.

Todavía con varias ausencias por las vacaciones de algunos internacionales y con varios canteranos completando la convocatoria, Mourinho aprovechó el encuentro para seguir evaluando a su plantilla. Enfrente estuvo un Alcorcón también inmerso en su preparación para la nueva temporada y que aceptó una exigente prueba ante el conjunto madridista.

Primera polémica en el minuto 1

La pretemporada del Real Madrid apenas había comenzado cuando ya llegó la primera acción polémica. El conjunto merengue necesitó solo un minuto para disponer de un penalti a favor en su primer amistoso del verano frente al Alcorcón.

La primera acción ofensiva del equipo de José Mourinho terminó con Franco Mastantuono dentro del área. El argentino recibió el balón, buscó el desborde y acabó siendo derribado por un defensor del conjunto alfarero. El árbitro no dudó en señalar el punto de penalti, concediendo al Real Madrid una oportunidad inmejorable para inaugurar el marcador prácticamente desde el saque inicial. Arda Güler asumió la responsabilidad desde los once metros con la oportunidad de estrenar la era Mourinho, pero el guardameta Miguel Bañuz adivinó el lanzamiento y evitó el 1-0 con una gran intervención.

El encuentro en Valdebebas dejó así una curiosa carta de presentación para el nuevo proyecto madridista: un penalti señalado en la primera jugada del verano, aunque sin premio para los blancos gracias a la respuesta del portero del Alcorcón.