Otro penalti dudoso para el Real Madrid para abrir el marcador

El Real Madrid volvió a abrir el marcador desde el punto de penalti. En el Bernabéu, Kylian Mbappé transformó una pena máxima en el minuto 19 para poner el 1-0 ante el Valencia.No es la primera vez que el equipo blanco arranca así. En el último Clásico, Soto Grado señaló un penalti a favor del Madrid en el primer minuto de juego, aunque lo anuló después de la intervención del VAR, y luego Szczesny le paró el penalti que habría sido el 3-1.

El anterior llegó el 4 de octubre contra el Villarreal, cuando Mbappé firmó el 2-0 desde los once metros en un momento en que el conjunto groguet apretaba. Aquel partido acabó 3-1. Días antes, en la Champions ante el Kairat Almaty, el francés también inauguró el marcador con un penalti antes de que su equipo acabara goleando (5-0).

El 23 de septiembre, en el duelo liguero contra el Levante, Mbappé repitió: marcó el 1-3 definitivo desde el punto de penalti después de que Etta Eyong hubiera recortado distancias. Y en la Champions del 16 de septiembre, ante el Marsella, el Real Madrid igualó primero (1-1) y remontó (2-1) gracias a dos penaltis transformados por el delantero.

La tendencia viene de lejos: el 19 de agosto, en la primera jornada ante Osasuna, el Madrid estrenó la Liga con una victoria por la mínima con gol de Mbappé desde los once metros.