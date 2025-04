Los 'gunners' que asaltarán el Bernabéu: "El Arsenal es como el Barça, no necesita comprar estrellas, las crea"

Sabe el Arsenal que mañana no estará solo en Madrid. Y no solo por los 4.000 aficionados que poblarán el sector visitante del Bernabéu. Habrá más camisetas rojas dispersas por el campo blanco (más de un aficionado madridista ha vendido su abono). Seguidores que, por su cuenta, se han hecho con un cotizadísimo boleto en la reventa. Para los blancos puede ser un milagro más, pero para los gunners es un desafío a su historia reciente. El apoyo no se queda ahí. En Barcelona, los socios de Arsenal Spain, supporter club oficial, seguirán la vuelta de cuartos. Otros tendrán el privilegio de seguirlo en directo, como Josh Feldberg, fundador de un colectivo que será la punta de lanza de todos los que quieren que pierda el campeón de Europa. Sean o no del Arsenal.

Con el recuerdo siempre presente de 2006

Feldberg se crio al lado de Highbury, por lo que su filiación deportiva esta marcada antes de que naciera. "Viví en el mismo código postal que el mítico campo. Todos los niños del colegio eran del Arsenal", relata a SPORT el aficionado del Arsenal, un equipo que describe como "muy local", por la propia estructura del barrio en el que surgió y del que nunca se ha separado. "El césped estaba muy cerca. En los córners podías tocar a los jugadores. Highbury no era como los estadios de hoy en día. Las gradas estaban inclinadas", rememora el seguidor gunner.

Los partidos del Arsenal se siguen en Barcelona como si fueran los de un equipo local. / ARSENAL SPAIN

A pesar del carácter que forjaron los Invencibles a principios del milenio, ser del Arsenal ha sido sinónimo de sufridor, como bien recoge Nick Hornby en su imperdible Fiebre en las gradas. Aquel 4-4-2 que terminó invicto en 2004 lo recita de memoria cualquier futbolero: Lehmann, Lauren, Campbell, Touré, Cole, Gilberto Silva, Viera, Pirès, Ljungberg, Bergkamp y Henry. El mismo en el que ahora se mira el conjunto de Arteta, que ha renovado la ilusión y que está a un paso de lograr la gesta que firmó en 2006 aquella plantilla. La misma que tras eliminar al Real Madrid en Champions provocó la dimisión de Florentino Pérez, quien pronunció el inculpatorio "los he malcriado", en relación a los Galácticos que hincaron la rodilla.

La cuenta oficial del Arsenal recordó esta experiencia de Feldberg. "Somos Josh y Huw, amigos desde la infancia, 'gooners' desde los 80, nacidos y criados en el norte de Londres. Llevamos yendo a los partidos desde principios de los 90. Huw tiene abono de temporada desde 1996. Josh ahora vive en Barcelona y dirige Arsenal Spain, peña oficial en España en 2023. Estuvieron en la capital española en 2006, la última vez que el Arsenal jugó contra el Real Madrid en el Bernabéu. Ese viaje quedó grabado a fuego en nuestra memoria. El Arsenal no era el favorito, pero el equipo aguantó y Henry marcó uno de los goles más icónicos de la Champions League", relata el post.

Furor del Arsenal en Barcelona

Josh, Huw y el resto de integrantes de Arsenal Spain esperan que se repita 19 años después "el mismo sueño, porque salir del Bernabéu aquella noche, tras haber derrotado a los Galácticos, fue mágico". Hoy, toda la tropa gunner ha vuelto a disfrutar, con jugadores como Odegaard o Saka. Por eso, a pesar de las bajas, el peso colectivo se ha sostenido gracias a hombres como Mikel Merino, "que no es delantero, pero lo está haciendo muy bien". Son tiempos dulces para un seguidor y sus compañeros de grada que inauguraron una aventura que partió de Barcelona y se extendió por toda la geografía estatal. A orillas del Mediterráneo se vibra cada vez que el Arsenal juega. En el Michael Collins o el Space Cowboy, donde se juntan los supporters.

"Cuando me preguntan qué equipo se parece más al Arsenal, siempre digo el Barcelona. Si establecemos la comparativa con el Real Madrid encontramos el Manchester City, más recientemente. Nuestro club crea las estrellas, no la compra, como los azulgranas. Sus mejores jugadores han venido de la cantera", razona Feldberg para explicar por qué casi el 40% de la base social de la peña oficial son catalanes. Otros elementos de conexión son Arteta, que además puede ganarse el mérito de ser el verdugo del Madrid. Además de Cesc Fàbregas, mito gunner que comparte historia con la entidad culé. Por eso Josh se siente tan cómodo en la ciudad en la que lleva viviendo desde hace 10 años.

Lo peor podría ser la distancia con el Emirates, pero los socios de Arsenal Spain tienen entradas para todos los partidos. Se sienten unidos a su club, que, a diferencia de otros gigantes de la Premier. Con todo lo bueno y malo que esto conlleva. Más de lo primero que de lo segundo para una afición "que vivimos en un estado de felicidad en los últimos años". Algo de lo que tiene gran responsabilidad Arteta, al que adoran todos los que llevan una camiseta que se ha convertido en sinónimo de diversión. Por eso se muestran confiados con defender el 3-0 de la ida y no caen en el juego táctico y tácito por el que el madridismo subestima a su rival.

"Aunque tengamos tres goles..."

"A mí no me sorprendió que el Arsenal ganase en la ida. Es un equipo muy organizado y que ha marcado más goles a balón parado que ningún otro en Europa. No son una plantilla de estrellas individuales, como el Real Madrid", confiesa Feldberg. En la parte táctica, todos los tienen claro. Pero, ¿en la mental, decisiva en una eliminatoria de Champions? "Siempre hay una parte psicológica de la que el Real Madrid ha gozado en la Champions. Nosotros ahí no somos tan buenos, pero tenemos jugadores jóvenes que tampoco tienen miedo. A ellos les da más igual", analiza. Pero, y a los que tienen una memoria colectiva más amplia, en la que se encuentran grandes decepciones.

"Pues sí, nosotros pensamos que esto es demasiado bueno como para ser real. Por eso, aunque tengamos tres goles, me van a seguir dando un poco de miedo. Pero, oye, ¡el Arsenal nunca perdido contra el Madrid ni les han marcado, eh!", se aferra Josh, con aquel precedente de 2006 como principio de todo lo que pasará este miércoles. "Tenían a Zidane, Beckham, Ronaldo... ¡Pero nosotros a Henry y Cesc! Aquel rival era muy descompensado, igual que ahora. Mira, ¿sabes qué? ¡Si perdemos y pasamos, yo estaré encantado", suspira, sabiendo que, de su lado, que es el del Arsenal tendrán a miles de aficionados que esperan la caída del campe!n. "Todos mis amigos del Barça me dicen lo mismo, que lo celebrarán como si ellos hubieran ganado. Los equipos de Europa van a favor del Arsenal con tal de librarse del Madrid". Nunca tantos gunners ha habido en el mundo.