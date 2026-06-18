Pellizco millonario para el Real Madrid

El Liverpool ha hecho oficial el fichaje de Víctor Muñoz por 40 millones de euros hasta 2032, una operación que se ha visto con muy buenos ojos en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid, que vendió al futbolista catalán por cinco 'kilos' a Osasuna, se reservó una opción de recompra y un 50% de la plusvalía de un futuro traspaso, por lo que percibirá 17,5 millones de euros (Osasuna pagó 5 millones en su momento para adquirirlo).

El conjunto madridista, que podía repescarlo en este mercado veraniego, no contaba con él en una posición que ya consideran bien cubierta, pese a la gran campaña que ha realizado con el equipo rojillo y que le ha valido un billete para la Copa del Mundo. Víctor Muñoz ha jugado 36 partidos entre todas las competiciones, en los que ha marcado siete goles y ha repartido cinco asistencias, unos números que han sido claves para la salvación de Osasuna.

Víctor Muñoz solo jugó cuatro partidos con el primer equipo del Real Madrid / EFE

El Liverpool, que ha pagado la cláusula del futbolista, se ha adelantado al Newcastle. Las 'Urracas' tenían muy bien encarrilada la incorporación del canterano de la Damm para sustituir a Anthony Gordon, que se marchó al Barça por 70 millones de euros más diez en variables. Sin embargo, la insistencia de Andoni Iraola, flamante técnico de los 'Reds', y la oportunidad de disputar la Champions han convencido a Víctor Muñoz.

Precisamente, el FC Barcelona, equipo del que también es canterano y contra el que debutó en LaLiga en un clásico de infausto recuerdo para él, pues erró una ocasión clara que situaba el empate en el marcador, estaba interesado en Víctor Muñoz, pero la llegada de Gordon le cerró definitivamente las puertas.

El habilidoso extremo pasó el reconocimiento médico en la concentración de la selección española, con la que está disputando el Mundial. En el primer partido contra Cabo Verde, formó parte de la convocatoria, pero no jugó ni un solo minuto como consecuencia de los problemas en el sóleo de la pierna izquierda que viene arrastrando desde final de temporada y que también le hicieron perderse los dos encuentros de preparación ante Irak y Perú.