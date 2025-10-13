Pellegrini pide la cesión de Gonzalo

Gonzalo García sigue siendo objetivo de deseo de varios equipos que ya intentaron captarle sin éxito el verano pasado. Un interés que sigue vivo para algunos entrenadores como Manuel Pellegrini, que habría pedido a los dirigentes del Real Betis que intenten captarlo en el mercado de invierno para reforzar el ataque, según ‘El Nacional’ chileno.

Goleador

El técnico chileno considera que Bakambú y Ezequiel Ávila necesitan más competencia y presión real en la delantera. Gonzalo encaja en lo que necesita, tiene gol, es competitivo, rápido, joven y tiene una gran proyección. Cree que enriquecería el ataque si se consigue adaptar al juego de su equipo.

Gonzalo explotó en el pasado Mundial de Clubes, fue Pichichi, y convenció a Xabi Alonso para dar el salto desde el Castilla, donde fue el jugador más destacado coronándose máximo goleador de Primera Federación. Sin embargo, en aquel torneo de clubes faltaron Mbappé, cuatro partidos de baja de seis, Endrick, lesionado, y Mastantuono todavía no había llegado.

Competencia

Ahora es diferente. Mbappé está que se sale, Endrick acaba de recuperarse de una larga lesión y Mastantuono se ha ganado el puesto. A ellos se suman Vinícius, Brahim y Rodrygo, que también adelantan al canterano. Muchos delanteros para dos o tres puestos de titular. Una situación que el Betis quiere aprovechar para darle una salida en forma de minutos si decide cambiar de aires.

El club verdiblanco tiene la difícil tarea de negociar con el Real Madrid y convencer al jugador para que acepte una cesión. No lo va a tener fácil, porque el delantero madrileño solo piensa en blanco tras cumplir su “sueño” de jugar en el primer equipo. Sin embargo, como en el caso de Endrick, sabe que va a tener pocas oportunidades y esa es la baza bética para que cambie de idea.