REAL MADRID
Pellegrini pide la cesión de Gonzalo
El técnico chileno ha solicitado al Betis reforzar la delantera e intentan negociar la cesión con el Real Madrid para el mercado de invierno
Gonzalo García sigue siendo objetivo de deseo de varios equipos que ya intentaron captarle sin éxito el verano pasado. Un interés que sigue vivo para algunos entrenadores como Manuel Pellegrini, que habría pedido a los dirigentes del Real Betis que intenten captarlo en el mercado de invierno para reforzar el ataque, según ‘El Nacional’ chileno.
Goleador
El técnico chileno considera que Bakambú y Ezequiel Ávila necesitan más competencia y presión real en la delantera. Gonzalo encaja en lo que necesita, tiene gol, es competitivo, rápido, joven y tiene una gran proyección. Cree que enriquecería el ataque si se consigue adaptar al juego de su equipo.
Gonzalo explotó en el pasado Mundial de Clubes, fue Pichichi, y convenció a Xabi Alonso para dar el salto desde el Castilla, donde fue el jugador más destacado coronándose máximo goleador de Primera Federación. Sin embargo, en aquel torneo de clubes faltaron Mbappé, cuatro partidos de baja de seis, Endrick, lesionado, y Mastantuono todavía no había llegado.
Competencia
Ahora es diferente. Mbappé está que se sale, Endrick acaba de recuperarse de una larga lesión y Mastantuono se ha ganado el puesto. A ellos se suman Vinícius, Brahim y Rodrygo, que también adelantan al canterano. Muchos delanteros para dos o tres puestos de titular. Una situación que el Betis quiere aprovechar para darle una salida en forma de minutos si decide cambiar de aires.
El club verdiblanco tiene la difícil tarea de negociar con el Real Madrid y convencer al jugador para que acepte una cesión. No lo va a tener fácil, porque el delantero madrileño solo piensa en blanco tras cumplir su “sueño” de jugar en el primer equipo. Sin embargo, como en el caso de Endrick, sabe que va a tener pocas oportunidades y esa es la baza bética para que cambie de idea.
- Europa se divide: subidón para Chelsea, PSG y Barça; golpe de realidad para United, City y Madrid
- Comunicado médico Ferran Torres: qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Rashford manda un mensaje y el Barça se frota las manos: “No solo a veces"
- La nueva (y controvertida) realidad de Pau Cubarsí
- Raphinha aprieta para estar ante el Girona, pero sigue entre algodones
- La confesión de Marta Díaz que pone a Sergio Reguilón en el punto de mira
- Piqué convence a la plantilla del Barça
- Sorpresa monumental con Christensen y gol de Lewandowski