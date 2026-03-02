Peligro de quirófano para Mbappé

El optimismo que envolvió el fichaje de Kylian Mbappé en el verano de 2024 se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para el Real Madrid. Según las últimas informaciones del periodista Jorge Picón en el programa 'ElDesmarket', en el club blanco ya se empieza a asumir con seriedad que el delantero francés podría verse obligado a pasar por el quirófano para resolver de forma definitiva las molestias en la rodilla izquierda que le han apartado de varios partidos en los últimos meses.

Lo que arrancó como una molestia controlable (originada el 7 de diciembre en el duelo ante el Celta) se ha transformado en un foco permanente de tensión interna. Picón detalla que el jugador ha forzado su presencia en escenarios de alto riesgo, agravando la lesión, y apunta también a errores en los diagnósticos iniciales por parte de los servicios médicos que habrían empeorado el panorama.

Kylian Mbappe durante el partido contra el Celta / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En la misma línea, 'Marca' informa que Mbappé está profundamente frustrado con el staff médico del Real Madrid. Tras más de tres meses arrastrando dolor y limitaciones físicas evidentes, considera que no se le ha ofrecido ni un diagnóstico preciso ni soluciones efectivas que le permitan rendir al 100%.

Esta desconexión ha profundizado la crisis de rendimiento del galo, que ha perdido esa chispa explosiva y vertical que le caracteriza. El tratamiento conservador seguido hasta ahora parece haber llegado a su límite, dejando la cirugía como la opción más lógica para el calendario del equipo.

Ante esta situación, el propio Mbappé ha decidido viajar a Francia para consultar con un especialista de confianza, con el objetivo claro de recuperarse plenamente, evitar recaídas y llegar en óptimas condiciones a la fase decisiva de la temporada y al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Tres semanas de baja obligada

Como ya explicamos en SPORT, Mbappé estará, como mínimo, tres semanas fuera de los terrenos de juego. Este nuevo periodo de ausencia no solo confirma que su cuerpo ha puesto el freno de mano, sino que reabre el debate sobre si esas tres semanas bastarán para sanar o si, por el contrario, serán el preludio de una intervención quirúrgica que le mantendría varios meses alejado.

Kylian Mbappé y Samuel Dahl del Benfica durante el partido de UEFA Champions League 2025/26 / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ / Europa Press

Mbappé quiere jugar la vuelta contra el Manchester City del próximo 17 de marzo y el Real Madrid se enfrenta ahora a una encrucijada complicada: persistir en un enfoque que no da resultados o tomar la decisión drástica de parar a su gran estrella para operarle y garantizar, por fin, su regreso sin dolor.