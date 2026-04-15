Peligro en el Allianz: los apercibidos del Madrid que podrían perderse la ida de las semifinales

El Real Madrid se la juega a todo o nada en la que, probablemente, sea la noche que determine si aún tiene opciones de pelear por un título o si firmará otro año en blanco. Tarea complicada para los de Arbeloa, que deberán remontar el 1-2 adverso del Bernabéu en un imponente Allianz Arena y frente a un Bayern arrollador que busca, de una vez por todas, espantar sus fantasmas del pasado ante los blancos.

Los bávaros lo tienen todo de cara para citarse con el PSG en semifinales, pero ya se sabe que el Madrid y la Champions han desafiado la lógica múltiples veces. Club y vestuario están convencidos de poder darle la vuelta al marcador, aferrándose a esa mística europea que tantas noches de gloria les ha brindado. El equipo llega, además, con más hambre de victoria que nunca tras encadenar tres pinchazos consecutivos (derrotas ante Mallorca y Bayern, y el reciente empate frente al Girona).

A las bajas ya conocidas de Courtois y Rodrygo, se sumó a última hora la de Asencio por una gastroenteritis. Pero el verdadero varapalo para Arbeloa es la ausencia de Tchouaméni. El francés vio la amarilla en la ida y se perderá la cita de este miércoles; un contratiempo durísimo, ya que se trata de una pieza clave que no cuenta con un sustituto de plenas garantías en la plantilla.

Los jugadores del Madrid calentando en Munich / ANNA SZILAGYI / EFE

Alerta amarilla

Por si fuera poco, el riesgo de los apercibidos también supone un dolor de cabeza constante. Si el Madrid lograra dar el golpe sobre la mesa en Múnich, podría llegar a una hipotética ida de las semifinales en cuadro. La lista de jugadores en alerta de suspensión incluyen a lo mejor del equipo: Mbappé, Vinicius, Bellingham, Carreras y Huijsen, además de Rodrygo, lesionado para el resto de temporada.

Aun así, el primer gran reto es sobrevivir a la apisonadora de Kompany, un Bayern que solo ha perdido dos partidos en toda la temporada y que marca goles a raudales. Remontar en estas condiciones tendría un mérito extraordinario; tanto, que el madridismo firmaría a ciegas el pase a semis aunque por el camino caiga alguna que otra tarjeta.