Pedri enciende la mecha: "Si hay un equipo en el mundo capaz de hacerlo somos nosotros"

El regreso de Pedri a los terrenos de juego es una de las grandes noticias para el Barça. El centrocampista, asentado ya como uno de los mejores del mundo en su posición, es una de las banderas del exitoso estilo que Hansi Flick ha impuesto en el conjunto azulgrana.

Este domingo, el canario se pasó por el programa 'Gol a Gol' de Esport3 para repasar la actualidad del equipo y su situación personal. "Estoy con ganas del martes. Tengo ganas de que llegue el partido. Me encuentro muy bien. Tengo ganas de seguir jugando y encontrando sensaciones", empezó diciendo el canario.

La remontada

El gran punto a tratar durante la entrevista fue la operación remontada ante el Atlético de Madrid. "El año pasado remontamos muchos partidos. Remontamos derrotas de dos goles en 20 minutos, ¿por qué no vamos a poder hacerlo? Si hay algún equipo capaz de hacerlo en el mundo, somos nosotros. Tenemos esa parte inconsciente de creer hasta el final al ser una plantilla joven", explicó Pedri, que también lanzó un mensaje a la afición: "Les espero en el estadio. El ambiente en el Wanda fue bueno en contra y creo que en el Camp Nou el nuestro será mejor. Que confíen en nosotros que sacaremos adelante esto".

El regreso de Pedri, otro gran motivo de alegría para Flick y el barcelonismo / Dani Barbeito / SPO

A pesar de todo, el canario también fue crítico con el partido de ida: "La primera mitad fue de las peores que hemos hecho esta temporada, por no decir la peor. Con balón y sin balón no hicimos nada de lo que estamos acostumbrados. Nos pasaron por encima, pero ahora tenemos esa revancha para darle la vuelta".

El centrocampista también se sinceró sobre Lamine Yamal y todo lo que hace día a día: "Se lleva con normalidad, pero sigue sorprendiendo. Marca muchas diferencias con la edad que tiene. Lo ves como algo normal, pero no es normal lo que está haciendo. Contento de poder ayudarle, que sonría como dijo en la entrevista, que eso es bueno para nosotros".

El juego de Pedri

"En el juego siempre que empieza un partido veo al equipo rival, analizarlo y ver dónde podemos buscar los espacios, cómo presionan y entender qué requiere el partido. A veces sale y a veces no. Intento anticiparme a lo que va a pasar, estar un segundo antes. Si tengo que meter el cuerpo normalmente salgo perdiendo. Te llevas más balones por intuición", explicó Pedri sobre su papel en el equipo.

Hansi Flick le ha dado galones a Pedri / Valentí Enrich

Siendo uno de los jugadores más destacados del Barça, el jugador blaugrana también analizó cómo deshacerse de un marcaje al hombre: "Es mucho más incómodo jugar con alguien pegado todo el rato. Normalmente intentó que salga de posición. Soy un jugador que quiere la pelota y cuándo tengo a alguien así les digo a mis compañeros que me la intenten dar y si está pegado se la devolveré. Intentó que se vuelva un poco loco moviéndome".

Por último, Pedri dejó claro que confía en que los percances físicos no vuelvan en lo que queda de campaña: "Las lesiones son cosas que pueden pasar en el fútbol. La temporada pasada en ese aspecto fue espectacular, pero sabía que en algún momento podían llegar. Lo importante es que paren y disfrutar de ahora que viene lo bueno".