Pedrerol pone el alerta al madridismo: "¿Vinicius está motivado para seguir en el Madrid?

La imagen de Vinicius en este Mundial de Clubes no ha sido nada buena. El brasileño quería recuperar su mejor forma con la llegada de Xabi Alonso pero parece que no consigue volver a despegar. En los primeros encuentros del torneo no estuvo nada fino, pero en los últimos dos su rendimiento ha bajado en picado.

De hecho, antes del duelo ante el Paris Saint-Germian muchos aficionados pedían que la delantera fuera Mbappé - Gonzalo y dejando al brasileño en el banquillo.

Finalmente, Xabi Alonso salió con los tres. Un error que lo terminó condenando ante un equipo muy superior que no dejó ni una esperanza a los blancos en otro fatal partido de Vinicius. El tolosarra lo substituyó en la segunda parte junto a Bellingham, otro de los más criticados.

¿Renovación cerrada?

Vinicius no ha renovado aún y la amenaza de Arabia Saudí sigue presente. Todo parecía cerrado y en Madrid ya daban por hecha su renovación, pero Josep Pedrerol dejó algunas incógnitas en el inicio de El Chiringuito del pasado miércoles.

"Luego está el asunto Vinicius. Mucho hablar de la renovación, luego en redes sociales quitando el nombre del Real Madrid, quitando las fotografías levantando la Copa de Europa. Un desapego de Vinicius, el club y la afición. Antes de renovar hay que hablar, saber como está. ¿Está motivado para seguir en el Madrid, tiene ganas de continuar? Xabi Alonso tiene mucho trabajo, ánimo", explicó el periodista, dejando abierto el futuro del jugador en el club.

Además de al brasileño, Pedrerol fue muy contundente con los otros jugadores del Madrid por su nivel muy inferior al Paris Saint-Germain: "Un equipo con jugadores que ni comen. Puede haber errores como los de Rüdiger o Asencio que te cambian el partido, pero cuando el PSG ha cambiado a cuatro jugadores titularísimos ha seguido siendo superior al Real Madrid. Es algo muy preocupante. Es preocupante que fallen los defensas, un centro del campo que no funciona. Arda Güler, como diría De la Fuente: "le falta mili", pero luego arriba... que palo del PSG a Mbappé. Te vas tu y lo ganamos todo. "