Pedja Mijatovic: "Vinicius no está por renovar con el Real Madrid"

El culebrón entre Vinicius Júnior y el Real Madrid suma un nuevo capítulo este miércoles. El brasileño, junto con su agente, se reunirá con la directiva del club para dialogar sobre la prolongación del contrato, que expira en junio de 2027. La última propuesta, valorada en 22 millones de euros anuales, fue rechazada por el futbolista, que reclama 30 'kilos' al año.

Ante esta situación, Pedja Mijatovic, exjugador del conjunto blanco entre 1996 y 1999, ha explicado que Vinicius está más próximo a salir este verano que a permanecer en la capital española. "Ya sabemos lo que el Real Madrid le ha ofrecido y Vinicius lo ha rechazado. En estas alturas de verano y faltándole un año de contrato, toda esta situación me está diciendo que Vinicius no está por la labor de renovar", apuntó el exfutbolista del Real Madrid en una entrevista en 'El Larguero'.

Mijatovic, que también ejerció de director de fútbol en el Real Madrid entre 2006 y 2009, sopesa que el brasileño está considerando las varias ofertas que tiene sobre la mesa. "Puede pedir 30 o 35, no importa. Llegando a estas alturas, más bien piensa y valora otras ofertas que evidentemente tiene. Es un grandísimo futbolista y ha hecho dos temporadas buenas. Está en boca de mucha gente", detalló el exfutbolista nacido en Podgorica (Montenegro).

Asimismo, Mijatovic ha desvelado que el club que apuesta más fuerte por su incorporación es el Arsenal, que estaría dispuesto a realizar una gran oferta este verano para adquirir a Vinicius. "El Arsenal está muy interesado en ficharle. En los últimos días, me han llegado informaciones desde Inglaterra de que están dispuestos a tirar la casa por la ventana. Eso puede ser interesante para el Real Madrid, porque si no quiere renovar, hay que hacer un traspaso interesante", sentenció el exjugador de 57 años.

La renovación de Vinicius con el Real Madrid afronta sus horas decisivas. Este miércoles, tras el entrenamiento en Valdebebas, el brasileño, su agente y miembros de la directiva se reunirán para tratar de alcanzar un acuerdo que no llega. Mientras tanto, el Arsenal permanece atento para mover ficha antes de que finalice el mercado.