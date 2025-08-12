Los paupérrimos números de Vinicius ante el Tirol que inquietan al madridismo

El primer y único partido de la pretemporada del Real Madrid deparó una cómoda goleada del Real Madrid ante el WSG Tirol y la capitanía de un Vinicius Junior que dejó unos números paupérrimos hasta el punto de que las redes sociales se llenaron de comentarios e incluso debate. Hay quien incluso piensa que Rodrygo, que tiene un pie fuera, combina mejor en ataque con Mbappé que un Vini que mostró una buena actitud sobre el césped, pero una nula producción ofensivo.

De los 4 goles celebrados por el Real Madrid en Austria, Vinicius no marcó ninguno ni tampoco asistió. Aunque una presión suya a la defensa rival sí fue decisiva para marcar.

Pero seguramente lo más preocupante fue que también se quedó Vini a cero en cuanto a disparos (tanto los que fueron a puerta como los que no) y regates. En el único apartado en el que pudo incluir algún dígito, al margen del de los pases, fue en el de faltas recibidas, pues fue objeto de dos infracciones.

La temporada acaba de empezar para el Real Madrid después de unas cortas vacaciones, pero el cuadro de Xabi Alonso apenas tiene margen, pues el próximo martes debe debutar ya en la Liga, con la visita de Osasuna en el Santiago Bernabéu (21.00 horas).

Y así como hubo jugadores que sí mostraron condiciones, como el caso de Kylian Mbappé, que firmó un doblete, o de Eder Militao, que ha regresado tras una lesión a buen nivel, no se puede decir lo mismo de Vinicius Junior.

Perform

Son muchos los que remontan el origen de sus 'males' a cuando no recibió el Balón de Oro, se lo llevó Rodri con toda justicia, y pese a asegurar que haría 10 veces más si fuera preciso, ya no ha vuelto a ser el de antes.

Debate abierto

El debate está ahora más abierto por la previsible marcha de su compañero en ataque Rodrygo, que no todos los madridistas aceptan.

Vinicius Junior marcó la pasada temporada 22 goles en 58 partidos, lo que no estaría mal si no fuera porque hace dos años, en la 2023/2024, firmó 24 dianas en 39 encuentros, una cifra espectacular, pero que también habla de que no la ha logrado mantener.

Ya en el Mundial de Clubes, Vinicius Junior solo celebró un gol en los 6 partidos disputados para cerrar la pasada temporada y el partido de Tirol no ha llevado las mejores sensaciones. Más bien lo contrario.