De Paul: "La baja de Bellingham es importante para el Real Madrid"

Rodrigo de Paul, centrocampista del Atlético de Madrid, ha sido el jugador que ha comparecido ante los medios para analizar el partido ante el Real Madrid correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League. De Paul reiteró la palabra "ilusión" como resumen del sentimiento de un vestuario unido para tratar de derrotar a su eterno rival.

De Paul explicó que "el equipo está muy bien, con mucha ilusión y ganas de jugar este tipo de partidos. Sabemos al equipo que nos enfrentamos, pero con ilusión". El argentino está en un gran momento, si bien matizó que "queda mucho de temporada y las evaluaciones serán al final. Pero me siento bien".

Del Real Madrid reconoció que "la baja de Bellingham (sancionado) será importante", aunque añadió que "es el Real Madrid con jugadores de mucha jerarquía. Saben jugar estas competiciones. El equipo quipo mental y físicamente está al cien por cien y entender que será una eliminatoria de mucho desgaste físico y mental".

De Paul reiteró el hambre del equipo rojiblanco, pero también con humildad: "El análisis es que jugamos contra el Real Madrid, en el Bernabéu, son los últimos campeones de Europa y cuando empieza el partido no existe otra cosa que hacer lo mejor para tu equipo. Todo lo del exterior queda sin valor".

"Nuestra fuerza es el grupo"

El centrocampista reiteró el valor del grupo y recalcó que "siempre me sentí importante en el Atlético, la mejor fuerza es el grupo y ningún rol tiene más importancia que otro. Asumo lo que me toca, me encanta que me exijan, puedo dar muchísimo más, solo se puede conseguir trabajando".

De Paul está preparado para un partido de la máxima exigencia: "Son batallas que a uno le encantan jugar, pero desgastan porque necesitas sobre todo mucha concentración".

El optimismo sobrevoló en el ambiente y, de su situación personal, indicó que "lo mejor está por llegar, estoy en un club en el que me identifico con sus valores, el mensaje es claro y todos coincidimos".