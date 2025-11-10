Pau Quesada: "El equipo aún no está al cien por cien"

Pau Quesada, entrenador del Real Madrid, ensalzó al París FC, al que recibirá este martes en la tercera jornada de la Liga de Campeones femenina, y aseguró que su equipo, aunque está "encontrando la solidez", "aun no está al cien por cien".

"Esto es un proceso. En la construcción del equipo desde el inicio veíamos lo bien que trabajaba el grupo. Independientemente de los resultados es algo que he destacado siempre. Fuimos creando relaciones dentro y fuera del terreno de juego y los resultados están reforzando ese trabajo. El equipo no está aún al cien por cien", afirmó en conferencia de prensa.

Linda Caicedo Linda Caicedo celebra su gol contra el Atlético de Madrid / EFE

Quesada señaló que están "encontrando" esa solidez, como demuestran los últimos resultados. "Es la segunda buena dinámica que encontramos de porterías a cero. Es algo en lo que el equipo cree muchísimo", añadió.

"Nuestro aspecto defensivo parte de la presión arriba, ser muy agresivas y dominantes. El equipo se está encontrando muy cómodo y hay que intentar darle continuidad mañana”, apuntó el técnico madridista, quien afirmó que tratarán de conseguir la tercera victoria seguida en la Liga de Campeones y la octava si se cuenta también la Liga F.

En cuanto al París FC, comentó que "es un rival exigente", al que conoce bien, y que llega después de "hacer un gran partido contra el Olympique de Lyon". "Tiene muchísimo potencial por fuera y en la última línea. Queremos intentar ser muy agresivas y dar continuidad a lo que estamos haciendo en el Di Stéfano, donde el equipo se ha mostrado muy sólido", agregó.

Caroline Weir, en una acción del partido / AP

La delantera francesa del equipo blanco Naomie Feller manifestó que el Real Madrid "está haciendo un muy buen trabajo" y tienen que "seguir esta trayectoria".

En el aspecto personal, señaló que este año se siente "bien", sin molestias, lo que le permite ayudar al equipo, y añadió que tras ganar en su ciudad al PSG, ante su familia, pretenden conseguir el tercer triunfo en el torneo continental para seguir en lo alto de la clasificación.

Feller también opinó que el París "es un gran equipo", pese a lo cual deben centrarse y focalizarse en sí mismas. "Estamos trabajando muy bien y preparadas para jugar mañana. Tenemos una gran plantilla. Cada jugadora tiene una posición muy importante. Todas pueden jugar y ser importantes”, declaró.