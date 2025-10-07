Pau Quesada: "Tenemos que demostrar en Europa lo que somos"

Pau Quesada, entrenador del Real Madrid femenino, analizó en rueda de prensa el duelo ante el Roma de Liga de Campeones de este miércoles y dijo que tienen que dar su "mejor versión" y demostrar en Europa lo que son.

"Nos medimos a los mejores equipos de Europa. Empezar en casa y hacerlo contra un rival como el Roma va a ser muy atractivo para ver. Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien y ha empezado bien en Liga. Tenemos que dar nuestra mejor versión y demostrar en Europa lo que somos", apuntó antes de la cita continental.

El Real Madrid comenzará este miércoles (18.45 horas/16:45 GMT) la nueva Liga de Campeones femenina, obligado a no fallar ante el Roma en el Alfredo di Stéfano, a la vista del exigente calendario que tiene por delante, si quiere alcanzar las eliminatorias.

El inicio de la campaña liguera, con los tropiezos ante DUX Logroño y Costa Adeje Tenerife y la derrota ante el Atlético de Madrid, ha sido cuanto menos inquietante para el equipo de Pau Quesada, relevo en el banquillo de Alberto Toril, aunque sacó adelante la eliminatoria previa ante el Eintracht de Fráncfort con solvencia tras ganar a domicilio por 1-2 y en casa por 3-0.

"Me quedo con el día a día. Ha sido muy fácil por cómo trabajan las jugadoras. Si alguien se acerca a ver los entrenamientos es increíble su profesionalidad y su nivel de intensidad en cada tarea", señaló el entrenador del equipo blanco.

El Real Madrid inicia una nueva campaña en la máxima competición continental con el anhelo de ser protagonista después de haber alcanzado dos veces los cuartos de final, la primera vez en su estreno en la campaña 2021/22, en la que cayó ante el Barcelona, y la segunda el pasado curso, en la que sucumbió ante el Arsenal víctima de una remontada en la vuelta en Londres.

"Es un formato más competitivo porque te enfrentas a más rivales. Tenemos que mirar a nuestros rivales, analizar y jugar, que es lo que mejor se nos da. El año pasado nos eliminó el Arsenal, que fue el campeón, eso indica que las cosas se hicieron bien y el equipo dio el paso de responder en la Champions. Hay que dar continuidad a esto y seguir con la ilusión intacta", destacó Quesada.

Los cuatro primeros al final de la fase de liga accederán directamente a los cuartos y entre el quinto y el duodécimo jugarán una eliminatoria a doble partido.

El cuadro blanco encara este encuentro tras ganar al Badalona Women por 3-0, además de sumar un gran balance defensivo. "Encadenar porterías a cero da mucho al equipo, tanto en la fase ofensiva como en la defensiva. Hemos mejorado mucho en eso, sobre todo en la mentalidad de que todas tenemos que trabajar", comentó el técnico.

La preocupación en el apartado físico para Quesada se concentra en el lateral derecho ante los problemas de Shei García y de la brasileña Antonia Silva, con lo que se presentan como alternativas la joven Silvia Cristóbal y Eva Navarro, que ya ha tenido que retrasar su posición en algunos encuentros.

"La situación de Antonia es más grave de lo que pensábamos. Va a estar un tiempo indeterminado de baja. Sheila sigue recuperándose. La primera opción era Silvia Cristóbal, pero se va con la sub-17, y vamos a tener que buscar soluciones dentro del equipo, pero tenemos situaciones dentro de la plantilla para resolverlo", puntualizó sobre sus jugadoras.