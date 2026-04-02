Pau Quesada: “Somos capaces de competir contra todos, a excepción del Barça. Nos han pasado por encima”

El entrenador del Real Madrid, Pau Quesada, dijo tras la derrota por 6-0 ante el Barcelona en partido de vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones que, en este momento, el cuadro blanco es capaz “de competir contra todos los equipos del mundo, a excepción del Barça”.

“Nos han pasado por encima, ya lo hicieron en el la ida en el Di Stefano y lo han vuelto a hacer hoy. Tenemos que felicitarlas y hacer autocrítica”, señaló el técnico del equipo madridista, que se despide de la competición europea tras una eliminatoria cuyo global ha terminado 12-2.

“La ida fue un jarro de agua fría, hemos intentado recuperarnos, ajustar las situaciones tácticamente… pero la verdad es que ninguno de los tres planteamientos ha funcionado, han sido muy superiores”, añadió, mencionando, también, el partido del pasado fin de semana correspondiente a la Liga F que también perdieron (0-3).

Preguntado por el horizonte que le espera a su equipo, destacó que tienen que reformular sus planteamientos: “Está claro que lo que estamos haciendo no nos vale. Ellas tienen mucho mérito y por nuestro lado, mucho demérito”.

Sin embargo, Quesada recalcó que el Real Madrid ha firmado buenos partidos ante otros rivales de altura en encuentros europeos, los mismos rivales que tampoco pueden con el Barça y cuyo presupuesto, recalcó, es mayor: “Lyon, Chelsea...”. “La brecha es muy grande, nada basta cuando la diferencia es tan grande”, agregó.

“Nosotros no nos conformamos, nuestro objetivo tiene que ser llegar, tenemos que ir acortando esta brecha”, argumentó, y puso de relieve que “puede que también haya algo mental”.

“Es el mejor equipo del mundo y si lo basamos solo en lo mental, también les quitamos mérito a ellas. Tienen a las 8 o 9 mejores jugadoras del mundo” y, “a día de hoy, no tenemos herramientas para ganar a este Barça”, aseguró.