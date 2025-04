Otra pataleta de Real Madrid TV para presionar a los árbitros: "Esto es tercermundista"

Real Madrid TV no falló en su cita con sus ataques a degüello hacia el colectivo arbitral. La actuación de Martínez Munuera provocó las iras de la televisión oficial blanca, pese a la victoria, y se quejaron con amargura del supuesto trato de favor que recibe el FC Barcelona.

En su retransmisión del partido frente al Athletic Club, los analistas de Real Madrid TV encendieron los ánimos del madridismo criticando a Melero López por no expulsar el sábado a Raphinha por una supuesta agresión a Iago Aspas y por el penalti señalado a Dani Olmo, aunque las imágenes dejaban a las claras la patada que había recibido el egarense.

De su partido montaron en cólera por el gol anulado a Vinicius por un fuera de juego previo de Endrick. : “¿Dónde esta la pelota en el semiautomático? No aparece, hay que creérselo. Y cómo nos vamos a creer este sistema de Clos Gómez, con la realización de Mediapro, con lo que se ve semana tras semana. Hay que creérselo y con este VAR es imposible”.

Vinicius discute con Martínez Munuera en el Real Madrid - Athletic Club / EFE

La valoración hacia la actuación de Martínez Munuera no pudo ser más dura. Ni la victoria frenó los ánimos. "Es tercermundista. Es reírse en la cara de los aficionados del futbol, en general, y del Madrid en particular. Es la enésima del CTA de Medina Cantalejo. No tienen un pase más, están deshabilitados para ejercer la profesión, pero aún así son premiados".

Quejas constantes

Real Madrid TV recordó que "la FIFA no han llamado a ningún español para el Mundial de Clubs. No sé si por que son malos o porque sospechan de ellos, como sospechamos nosotros. Esto no tiene un pase, es una auténtica vergüenza”.

El penalti no señalado por un leve contacto de Núñez sobre Bellingham también fue objeto de comentario: “Con este nuevo fútbol, al Madrid sí le pitan estos penaltis en contra. Ha habido este curso, como el de Camavinga en Pamplona, en el que el balón ya no estaba en juego. Si eso fue penalti, ¿por qué narices esto de Bellingham no? Martinez Munuera ya le había quitado una Liga al Madrid hace años y ha estado a punto de hacer doblete”.

Bellingham protesta un posible penalti frente al Athletic Club / Associated Press/LaPresse / LAP

Los analistas tuvieron retranca para afirmar que “nos dicen que en la sala del VAR siguen revisando el gol de Valverde a ver si pueden anularlo de alguna manera”.

Esta queja brutal llega antes de una semana en la que el Comité Técnico de Árbitros debe decidir el colegiado del exigente duelo ante el Getafe del miércoles y, sobre todo, la final de la Copa del Rey del sábado.

De Burgos Bengoetxea se perfila como el principal favorito para pitar el clásico copero, aunque Soto Grado también contaría con opciones.

En cualquier caso, el elegido ya debe prepararse para otra campaña y recibir fuertes presiones durante la semana desde la 'casa blanca' para condicionar su actuación.