Novedades con el futuro de Vinicius en el Madrid

El interés del Arsenal para fichar a Vinicius ha provocado un auténtico terremoto en el seno del Madrid. Las fricciones con su renovación abrieron el escenario de una salida por todas las partes y el club blanco sigue dispuesto a escuchar ofertas multimillonarias si no se llega a un acuerdo para ampliar su vinculación, que acaba en el 2027. Tras unas horas de tensión, las dos partes se han dado ahora un tiempo para valorar bien todas las opciones con la renovación otra vez encima de la mesa. Habrá un nuevo intento para conciliar los intereses, pero si en agosto no se llega a un entente, podría pasar de todo. Y el Arsenal ya ha dejado claro que tiene músculo financiero para afrontar la que puede ser la gran operación del verano.

El principio de ruptura por Vinicius llegó cuando se estaba cerrando el fichaje de Diomande, jugador que debería ser blanco en las próximas horas ya que hay un acuerdo total y se está en fase de redacción de documentos. La empresa que representa al brasileño es la misma que gestiona los intereses de Diomande e intentaron acercar posturas por el brasileño. Fue entonces cuando el Madrid se plantó y aseguraron que no iban a mejorar la propuesta de ampliación y mejora de contrato por lo que se abría la posibilidad de sondear un traspaso del delantero.

No era una sorpresa porque las diferencias económicas son muy grandes. El brasileño quiere cobrar el bonus de fidelidad de finalización de contrato en el 2027 y, además, adecuar su salario teniendo en cuenta que Mbappé cobra prácticamente el doble que él. El brasileño quiere que se le considere un top mundial ya que podría tener ofertas muy, muy superiores a lo que le está ofreciendo el club blanco y no desea quedarse atrás.

Las fricciones llegaron a oídos del Arsenal, quien rápidamente contactó con el entorno de Vinicius para estudiar su fichaje. Advirtieron que van con todo y que aceptarían pagar un salario récord para poder incorporarle. Otra cosa es el traspaso. El Madrid pide un mínimo de 170 millones para autorizar su salida a pesar de que solo le queda un año y los ingleses apostarían por una cifra menor. En todo caso, hay margen negociador para poder llegar a un acuerdo si finalmente se rompe la baraja.

La aparición del Arsenal ha puesto en guardia al Madrid, quien ha pedido tiempo para volver a analizar la situación. Mourinho no ve nada clara la marcha del brasileño, al que considera un futbolista absolutamente diferencial y difícil de sustituir. Entiende los motivos económicos del club, pero espera que se siga negociando porque quiere retener al futbolista. Internamente, hay voces en la directiva blanca que piden también un esfuerzo para continuar con un delantero que ha dado mucho a los blancos.

Por ahora, Vinicius se va a reincorporar a los entrenamientos del equipo y se han marcado un plazo para presentar unas nuevas posturas. Y habrá que ver si este acercamiento facilita un acuerdo o, por lo contrario, se acaba rompiendo todo. El Madrid lo que no quiere en ningún caso es que Vinicius inicie la temporada y no se la jugará para evitar que salga libre. Calma durante la primera semana de agosto y todo muy abierto.