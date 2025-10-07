Paso atrás de Vinicius con Haaland al acecho

La renovación de Vinícius sigue enquistada tras romper el preacuerdo alcanzado con el Real Madrid. Sin embargo, el jugador ha dado un paso atrás en busca de un acercamiento para relajar tensiones. Ya sabe que el club no está dispuesto a pagarle los 25 millones de euros netos que exige para ampliar cinco años su contrato. Se ha plantado y se plantea ponerlo en el mercado si no cierran un acuerdo antes del próximo verano.

El plan B del Madrid sería traspasarlo, aunque fuese a la baja, y buscar un sustituto. Erling Haaland es uno de los caprichos que tiene Florentino Pérez desde hace tiempo, y la intención sería abordar su fichaje si el jugador estuviese dispuesto a cambiar de aires facilitando su salida del City. Su mejor aval es Bellingham, con el que jugó en el Borussia y con quien mantiene una buena relación.

Límite salarial

El Madrid ofrece a Vinícius un salario máximo de 22 millones de euros netos incluidos bonus por objetivos, según ‘El Debate’. Es el límite que ofrece, si no lo acepta lo entenderá y le abrirá la puerta para que busque destino y un equipo que esté dispuesto a conceder la exigencia económica que pretende.

Mbappé le ha quitado protagonismo a Vinicius / AP

El jugador busca un reconocimiento igualando sus ganancias a las de Mbappé, con la diferencia de que el francés no costó los 45 M€ que pagaron por él.

Vinícius no será el primer ni el último galáctico que abandone el equipo por una exigencia económica que el club no comparte. Romper los límites salariales no está en la hoja de ruta de Florentino Pérez, en una plantilla repleta de jugadores de primera línea que exigirían las mismas condiciones cuando su fútbol destaque. En el club quieren que Vinícius siga, e intentará que no se vaya gratis en 2027. Es un jugador necesario, pero no imprescindible.

Haaland, difícil pero no imposible

"Creo que Erling no es tan tonto como para firmar un contrato tan largo que no le gustaría cumplir. Eso seguro… Pero esto es fútbol, quién sabe qué pasará. Nadie lo sabe”, decía Guardiola hace unos días. El noruego renovó con el City a lo grande, firmó un contrato hasta 2034, hasta cumplir los 35 años.

Erling Haaland del Manchester City celebra su gol ante el Burnley FC / EFE/EPA/PETER POWELL

Su agente, Rafaela Pimienta, mantiene buenas relaciones con el Real Madrid y la primera condición que puso para que el jugador acabase de blanco era la salida de Vinícius o Mbappé.

A eso debería sumar una oferta entorno a su valor de mercado, 180 M€, que sufragarían con el dinero que ingresasen por el brasileño. Sería un fichaje difícil, pero no imposible.