La pasión del Talavera ante el equipo B del Madrid

“El día de Disneylandia está aquí”, dice Alejandro Sandroni, técnico del Talavera, para definir las sensaciones que vive la ciudad con la visita del Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Un partido con trampa para Xabi Alonso, que sabe que “mentalmente” es difícil bajar dos escalones a sus jugadores para medirse a un rival de Primera Federación.

Se la juega

Al vasco le va la vida en ello. Además de pasar la eliminatoria, tiene que cambiar la imagen futbolística de un equipo que no convence a nadie. Entre lesionados y tocados, lo tendrá que hacer con el equipo B, reforzado con canteranos y algún titular.

Xabi está en pleno proceso de equilibrar su pizarra con jugadores que igual no encajan en las líneas que traza. Es un tipo inteligente y ha detectado esa inestabilidad en el rendimiento de algunas de sus piezas. Intenta acoplar su método a las características de algunos jugadores para encajar las piezas y que se encuentren a gusto para que rindan y, sobre todo, se diviertan.

Fiesta

Es un trabajo lento e igual llega tarde para hacer esas correcciones, salvo que los jugadores, como dicen, le ayuden a rectificar y encuentren el modo de que todos se sientan a gusto. Lunin, Endrick, Mastantuono, Gonzalo o Fran serán de la partida, a los que podrían reforzar Huijsen, Carreras o Rodrygo, más algún canterano. Descanso para los más cargados como Mbappé, Vinícius, Tchouameni o Valverde. Un once repleto de parches pero obligado a ganar.

En Talavera reina la fiesta. Lo de menos es si pasan o no, para la ciudad y el equipo será un día para la posteridad. Intentarán no regalar nada y volver a soñar con la Copa como hicieron ante el Málaga (2-1). Sandroni, que se hizo cargo el equipo ante los malacitanos, ha dotado de orden, intensidad y ambición al equipo. “Son superiores en todo: física, técnica y tácticamente... pero nosotros estamos un poquito por encima en pasión. Y la pasión mueve montañas”, sentencia