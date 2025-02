¿Qué está pasando entre Güler y Ancelotti?

Desde que llegó al Real Madrid en verano de 2023, Arda Güler se convirtió en una de las grandes esperanzas del madridismo. El talento que había demostrado en Turquía hizo que las expectativas estuvieran muy arriba desde el primer momento, a pesar de que la juventud del futbolista invitaba a tener la paciencia que fuera necesaria con el jugador.

Más de una temporada y media después, Güler ha progresado, pero no como la afición del equipo blanco habría esperado. En su primer año, su rol fue prácticamente residual. Apenas jugó 440 minutos repartidos en 12 partidos y en solo cinco de ellos fue titular. Lo más destacado, eso sí, fue el oportunismo que mostró de cara a gol, cerrando el curso con 6 tantos y con una media de gol por minuto asombrosa.

En la presente temporada se esperaba que aumentara el protagonismo del talentoso futbolista turco. Ancelotti empezó dándole bastantes oportunidades en el inicio de temporada, pero su papel se ha ido reduciendo al de jugar los últimos minutos de cada encuentro y tener alguna opción de ser titular en las pocas ocasiones que el técnico italiano decide rotar. Jugó 84 minutos ante la Real Sociedad después de cinco partidos sin tocar el césped, pero en el Reale Arena estuvo desaparecido a lo largo de todo el partido.

Arda Güler anotó su primer gol de la temporada frente al Girona / LAP

Otra oportunidad desaprovechada por el futbolista turco, que parece no adaptarse a lo que le pide Ancelotti. Escorado a la banda y obligado a realizar trabajo defensivo, su físico parece ser un handicap importante y su calidad no termina de relucir como lo hizo en otros momentos de la temporada. En este punto de la temporada, Güler suma 29 partidos, pero solo ha sido titular en 10, y a pesar del aumento de minutos sus cifras no son mejores que la temporada pasada en cuanto a goles (lleva tres este año), si bien sí ha mejorado en asistencias (ya suma cinco).

El recado de Ancelotti y la comparación con Endrick

Ancelotti se ha mostrado siempre un fan de Arda Güler y su talento. "El balón está enamorado de él. Le tenemos mucho cariño. Tiene un don", llegó a decir en mayo del año pasado. Sin embargo, siempre le ha pedido paciencia con las oportunidades. Un mensaje muy habitual en el italiano con los jóvenes.

No obstante, la relación entre ambos parece más distante ahora que hace un tiempo. El propio Ancelotti fue muy claro en la previa del partido ante la Real Sociedad, a pesar de que luego terminaría dándole la titularidad al turco. "Todos los jugadores que tienen dudas pueden venir a mi despacho. Hablo habitualmente con Güler y Endrick. Veo que hay un caso pero aquí no ha llegado. Quieren jugar pero son jóvenes y tienen un proceso por delante como lo tuvieron Rodrygo, Vinicius o Valverde. Necesita tiempo para adaptarse a la mejor plantilla del mundo. Creo que todos lo entienden y el que no, tiene que entenderlo”, empezó diciendo de manera sutil el italiano.

Ancelotti, en rueda de prensa / Efe

“Estoy todos los días con los jóvenes, todos los días. Un día se les ve más contentos que otros, pero no quiere ver un jugador feliz cuando no juega. Quiero ver que trabajen, que aprendan y que quieran jugar. Paso con Güler una pequeña parte del tiempo, y él pasa mucho tiempo con otras personas que no sé si tienen la misma idea que quiero tener yo con él para que pueda jugar cuanto antes en el Real Madrid”, sentenció Ancelotti, en un mensaje claro y directo al entorno del joven jugador.

A pesar de que Ancelotti quiso dejar claro que no había 'caso Güler', que el italiano lance un mensaje tan rotundo hacia el entorno de un futbolista deja ver que hay algo más. En Turquía siempre han sido muy críticos con el técnico y su gestión con el futbolista. Alarmados por la falta de oportunidades, muchos periodistas y aficionados de su país natal reclaman incluso que salga del Madrid cuanto antes.

Muchos incluso interpretaron que Güler contestó al técnico con un mensaje en sus redes sociales agradeciendo las felicitaciones que recibió en su cumpleaños: "Con un año más, no voy a renunciar ni un segundo de lucha para hacer sentir orgullosos a todos los que creyeron en mí y nunca perdieron su apoyo. Estoy tan contento de tenerlos chicos".

Especialmente reseñable es ver la diferencia entre Endrick y Arda Güler. A pesar de que los dos están resignados a los minutos residuales, el primero parece tomarse las cosas de forma más pausada y aprovechar sus oportunidades al máximo, mientras el segundo no termina de despegar en sus actuaciones y desprende una sensación de frustración con sus actuaciones. El brasileño brilla y Arda Güler se apaga, aunque su juventud y su enorme talento le permitirá tener nuevas oportunidades. Falta por ver si serán con Ancelotti de entrenador y si serán en el Real Madrid.