El pasado de Arbeloa como tertuliano en 'El Chiringuito' en el que ponía en duda los méritos del Barça de Guardiola: "Jugaban con red"

El año ha empezado movido en el Bernabéu. Tras un inicio de temporada pésimo, la llegada de Álvaro Arbeloa al frente del Real Madrid se espera que sea el germen del regreso del mejor equipo, al menos desde la capital española, mientras que desde Barcelona se ve el espectáculo como el que se sienta en un cine con sus palomitas a disfrutar de un buen thriller.

El salmantino criado en Zaragoza empezó su andadura como entrenador en las categorías inferiores del Real Madrid en 2020, tres años después de colgar las botas en el West Ham. Poco a poco ha ido escalando posiciones en el club ganándose el favor de Florentino también desde los banquillos, hasta convertirse en el actual técnico del primer equipo.

Sin embargo, antes de ponerse el chándal Arbeloa pudo vivir la experiencia de formar parte del equipo de tertulias de 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol y compañía. Por eso el programa ha recuperado alguno de sus mejores momentos y sus declaraciones con más 'punch', allá por el año 2019.

Arbeloa en 'El Chiringuito'. / ·

Ya desde el primer momento declaraba su deseo de que el FC Barcelona perdiera en cualquier competición en la que jugase. Sin embargo, no se declaraba 'antibarcelonista': "Yo no lo soy. Quiero que pierda siempre porque es en beneficio del Real Madrid. Creo que los madridistas no somos antibarcelonistas... es nuestro principal enemigo en la lucha por los títulos y ojalá pierda en el entrenamiento mañana. Si me preguntas si quiero que no se clasifique para la Champions, por supuesto", apuntaba, ya que "es un gran rival y sería uno menos por la lucha por el título".

Sus referencias no se quedaron en una sola opinión acerca de su visión sobre el Barça, sino que también aseguraba que contaba con cierta 'ayuda': "Ha sido uno de los mayores retos, si no el mayor, que he tenido en mi carrera. Era un equipo excelente con un grandísimo entrenador como Guardiola, con grandísimos jugadores...", comentaba antes de soltar la bomba de que "jugaban con red" porque "cuando estaban al filo y se caían, tenían red". Nunca llegó a profundizar en el tema, sin hacer referencias a ayudas arbitrales o cualquier otro elemento que levantara sospechas.

Arbeloa se encaró con Messi en uno de los Clásicos de la época Guardiola en el Barça. / ALBERT GEA

Durante la época del Arbeloa jugador en el Madrid, el Barça vivió su mejor época en cuanto a títulos y su superioridad era aplastante, dejando resultados icónicos en los Clásicos como el 2 a 6 en el Bernabéu o el 5 a 0 en el Camp Nou, o unas semifinales de Champions para la historia.

Además, aunque ocurriera unos años después de la marcha de Pep, algunas decisiones arbitrales impidieron que las vitrinas azulgranas se engordaran, por ejemplo, con un gol legal anulado a Messi en 2014 por parte de Mateu Lahoz en el último partido de liga contra el Atlético de Madrid que se acabaron llevando los colchoneros, en el que más tarde el mismo colegiado reconocía su error. También hay otros casos, como el gol anulado ante el Valencia en la liga 2017-2018 o el gol fantasma contra el Betis en la temporada previa.

Más allá de aquellas explosivas declaraciones, durante el programa también se declaró abiertamente 'mourinhista', un adjetivo que le acompaña todavía a día de hoy: "Es una manera de saber hacer las cosas, de ir siempre de frente y no tener miedo a ser como tú eres. Intento ser lo más 'mourinhista' posible", comentaba el actual técnico blanco entonces.

Durante aquella etapa, dejó muestras de su idea de juego futura y una pista de lo que se puede esperar ahora con los Mbappé, Vini y compañía: "El Bernabéu ha visto a los mejores jugadores del mundo y valora la calidad, pero por encima de todo, valora el esfuerzo y la entrega. Creo que es la base de nuestro escudo". Según estas palabras, y lo que se ha podido ver de sus equipos formativos, el equipo pasará a ejercer una presión mayor en la salida del balón rival, siempre que no se le reboten como ya ocurrió con Xabi Alonso.