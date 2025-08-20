Algo pasa con Vinicius

Dicen que temporada nueva, vida nueva. Pero no ha sido así con Vinicius en el primer partido oficial de la 2025/2026. El brasileño volvió a dar síntomas de que no le sale las cosas y que de alguna manera, está prolongando el mal momento de juego con al que terminó la anterior campaña, con un Mundial de Clubes muy discreto.

Hay un dato del partido contra Osasuna que deja bien a las claras su nivel de forma. En los 78 minutos que estuvo en el terreno de juego (fue sustituido en el tramo final por Gonzalo), Vinicius intentó cuatro regates y en solo uno consiguió marcharse de su marcador.

Si en el amistoso frente al Tirol (el único jugado en la pretemporada por el equipo blanco), Vini Jr. no chutó ni una sola vez, frente a Osasuna tampoco mejoró mucho más la estadística. Solo 1 disparo. Y se fue muy desviado.

¿Aguantará la paciencia del Bernabéu?

Son ya bastantes los madridistas que empiezan a pensar que, si es por meritocracia, quizás Vinicius Junior debería jugar menos minutos y dar paso a los que sí están en un mejor momento de forma.

Incluso, en un balón perdido por el brasileño, se escucharon murmullos y hasta algún silbido en el Santiago Bernabéu. El madridista está aguantando pacientemente una reacción futbolística de Vinicius Junior, pero no está llegando.

Rodrygo no juega ni con Vini 'perdido'

Lo único que está salvando a Vinicius Junior es la actitud, pues no se puede decir que no lo intente o que 'se borre' voluntariamente del partido, pero la falta de chispa también está afectando en su manera de jugar, cada vez menos vigorosa.

Y el jugador que le podría sustituir y seguramente hacerlo bastante mejor, en cambio, no tiene ningún tipo de 'chance' con Xabi Alonso. El técnico tolosarra dijo tras la mínima victoria contra Osasuna que contaba con Rodrygo Goes y que solo era un partido, que no por ello se podía hacer una interpretación. Y añadió que había que darle la vuelta y pasar página a lo sucedido en el Mundial de Clubes