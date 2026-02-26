¿Qué pasa con la lesión de Mbappé en el Madrid?

La ausencia de Kylian Mbappé en el partido de vuelta ante el Benfica encendió todas las alarmas en el madridismo. El francés, que arrastra molestias en la rodilla izquierda desde diciembre, no fue convocado para el partido en el Santiago Bernabéu, a pesar de que Arbeloa había dicho un día antes que jugaría.

"Está preparado para jugar mañana. Lleva semanas y quiero poner en valor el compromiso que está demostrando con todos. Es muy importante poner el valor es esfuerzo tan grande que está haciendo. Cualquier defensa que lo tiene en frente sabe que puede resolver el partido", explicó el técnico en la rueda de prensa previa.

Una versión que contrasta con lo que sucedió finalmente. Unas horas después de esas declaraciones, L'Equipe ya anunciaba que la presencia de Mbappé en la Champions era seria duda y que las molestias en la rodilla incluso le habían impedido completar el entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros. Según 'el Larguero', es una pequeña lesión en el ligamento lateral de la rodilla.

Kylian Mbappé celebra su gol de penalti contra el Levante con su entrenador Álvaro Arbeloa / EFE/ Javier Lizón

La rodilla de Mbappé preocupa en el Real Madrid y también en la selección francesa. El jugador lleva meses sin estar al 100%, pero sigue jugando prácticamente todos los partidos, aunque sea con dolor. Ahora, club y futbolista han tomado la decisión de parar, aunque, como dijo Arbeloa, no será solamente una cuestión de días.

En El Chiringuito, Juanfe Sanz apuntó incluso a la posibilidad de que el jugador tuviera que pasar por quirófano. "Tiene una dolencia en la parte posterior de su rodilla izquierda desde hace meses que también ha podido derivar en algún otro tipo de lesión. Se está sometiendo a un tratamiento conservador, preventivo, que de momento no está teniendo el mejor de los resultados. El dolor se está manteniendo. Descartan que sea una lesión muy importante, pero sí le condiciona", afirmó el periodista.

"No me han descartado otras opciones más contundentes, siempre y cuando no se perdiera el Mundial. Yo no descartaría la opción de una pequeña cirugía en el caso de que el tratamiento conservador no obtenga unos resultados positivos", añadió posteriormente.

El parón que empezó este miércoles forma parte del último intento de que el tratamiento conservador tenga éxito. De lo contrario, las opciones de pasar por quirófano para esa pequeña intervención crecerán exponencialmente. El problema es que, con el Mundial a la vuelta de la esquina, no hay mucho margen de tiempo para tomar la decisión si el francés quiere estar recuperado.

Críticas por su situación

En la cadena SER apuntaron al secretismo con el que se ha llevado todo el proceso de las molestias de Mbappé. El francés lleva varios meses perdiéndose encuentros clave como ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa o dos partidos claves en Champions contra Manchester City y Benfica.

"Se está autogestionando su rodilla. La debe gestionar los médicos, no el propio jugador. Los grandes jugadores es muy raro que jueguen los partidos menores y se pierdan los grandes", apuntó Antonio Romero en la Cadena SER.

Nadie termina de tener claro cómo está realmente el delantero. Tras el encuentro ante el Benfica, Arbeloa dejó claro que no sabía hasta cuándo no podría contar con su estrella y esperaba que el proceso no se alargase mucho. "Creo que Arbeloa habla como si no tuviera toda la información", sentenció Gallego en la radio tras las contradicciones del salmantino antes del partido de Champions.