Mbappé ha pasado de ser el jugador más desequilibrante del mundo con diferencia a estar desaparecido durante dos encuentros consecutivos. Ni en Anfield, ni en Vallecas. No es que jugase mal, es que prácticamente no entró en contacto con el balón. Sus compañeros no le encuentran en zonas ventajosas y él se desconecta del juego.

Antes de jugar ante el Liverpool, Mbappé llevaba 13 partidos anotando de los últimos 14. Pero ni en Anfield, ni en Vallecas consiguió ver portería. De hecho, contra el Rayo solo chutó una vez a la portería defendida por Batalla. Algo pasa con Mbappé y Xabi Alonso no sabe resolverlo.

El Real Madrid está en un momento muy delicado. Los jugadores lo dieron todo en el Clásico y desde ese día parece otro equipo. Desde la llegada del tolosarra, los blancos habían mejorado respecto a la pasada temporada, pero en los últimos encuentros estaban empezando a sufrir. Solo las genialidades del francés y los pases de Arda Güler salvaron a Xabi.

Mbappé se lamenta en un partido en el que no tuvo protagonismo / AP

Ahora todo ha cambiado, Mbappé no marca y Arda Güler no le encuentra. El binomio que era el gran protagonista de la temporada ha pasado a ser intrascendente. El ecosistema que creó Xabi ya no funciona y sin Tchouaméni, el Madrid era un equipo roto en el césped de Vallecas.

Pero a pesar de ello, un jugador del nivel de Kylian Mbappé debería ser capaz de resolver estos partidos en los que el Madrid no consigue jugar a nada. Algo que estaba haciendo en los anteriores partidos.

Los motivos de la desaparición de Mbappé

Para desengranar lo que le pasa a Mbappé, debemos ver qué le pasa al Real Madrid. La idea con la que venía Xabi Alonso se ha diluido y los jugadores no están consiguiendo entender lo que quiere el tolosarra.

El primer motivo es evidente. Los blancos han perdido el control de los partidos. A pesar de no haber dominado nunca de manera abrumadora, el Madrid tenía la pelota y, al vivir constantemente cerca del área, alguna le caía al francés. Muestra de ello son el encuentro ante Osasuna, el primero de Liga. Los navarros no salieron de su campo y, tras mucho intentar, Mbappé provocó un penalti que terminó decidiendo el encuentro.

Con el Madrid viviendo muy cerca de los porteros riales, Arda Güler vivía muy cómodo. Sin apenas tareas defensivas y viendo el fútbol completamente de cara. Ahora, la lesión de Tchouaméni y la vuelta de Bellingham a su mejor nivel han provocado que el turco arranque desde más atrás. Tiene que ayudar en la salida de pelota y en defensa. Mbappé ha perdido a su mejor socio.

Güler y Mbappe, ante la Real Sociedad / Agencias

Otro error que están cometiendo los blancos es que ninguno de los atacantes se mueve. Están estáticos. Menos Bellingham, que intenta en alguna ocasión el desmarque; los otros esperan el pase y no generan espacios. Por tanto, una defensa bien colocada es más que suficiente para que el balón no se cuele. Ante el Liverpool, Mbappé tuvo que vivir entre dos gigantes (Van Dijk y Konaté), misma situación que ante el Rayo (Mendy y Lejeune) y sin movimiento, el francés se disuelve.

El Madrid necesita al mejor Mbappé para volver a recuperar su mejor versión y el francés necesita a su equipo para volver a estar fino. Dos partidos sin marcar pueden ser solo un pequeño bache, pero tanto el nivel del Madrid como el de su estrella son preocupantes.