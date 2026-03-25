¡Inaudito! El Comité de Competición perdona a Valverde y solo le cae un partido de sanción

Fede Valverde, jugador del Real Madrid, se perderá el partido de Liga contra el Mallorca. El Comité de Disciplina de la RFEF ha seguido lo argumento en el acta de Munuera Montero en el derbi contra el Atlético para sancionar al uruguayo, desestimando el recurso presentado por el club blanco. Eso sí, el uruguayo se ha salvado de una sanción mayor y el Comité se contradice de su última sanción por una acción igual a los ojos del acta arbitral.

La guerra Valverde vs. Baena

"En el minuto 77 el jugador (8) VALVERDE DIPETTA, FEDERICO SANTIAGO fue expulsado por el siguiente motivo: Por dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva", recogió el colegiado después de la decisión que tomó para expulsar a Valverde.

El centrocampista del Real Madrid se desentendió del juego con una patada por detrás sobre Baena. Un rival con el que el sancionado tuvo enfrentamientos en el pasado. El más grave terminó con una agresión del charrúa en el aparcamiento del Bernabéu después de que, según el entorno de Valverde, Baena hubiese insultado a uno de sus hijos, no nacido en aquel momento.

Eso ocurrió en un Real Madrid - Villarreal de Copa del Rey de 2023. Baena lo negó públicamente, pero el incidente acabó con una denuncia y con la policía tomando declaración. Desde entonces, cada duelo entre ambos ha tenido tensión y en la Supercopa de España de esta temporada, los dos volvieron a tener un encontronazo. En la argumentación del club blanco contra la sanción se consideró que, el hecho de ser Baena el objeto de la entrada, fue una agravante en contra de Valverde.

El CTA se contradice

Existía un precedente que jugaba en contra del uruguayo, aunque al final se ha salvado inexplicablemente. El pasado 7 de marzo Osasuna le remontó un 0-2 en contra al Mallorca en El Sadar. El conjunto navarro salvó un punto en los últimos minutos, pero la polémica del encuentro fue la expulsión de Jan Virgili por una entrada sobre Raúl Moro. El VAR no cambió la decisión del colegiado y el conjunto de Martín Demichelis se quedó con uno menos para la segunda parte. La jugada de Virgili era bastante menos dura que la del merengue. Al exfutbolista del Barça le cayeron dos partidos de sanción, a Valverde solo uno con la misma redacción en el acta arbitral. Inaudito.

Valverde es, junto a Vinicius, el hombre más en forma del Real Madrid. Anotó un triplete decisivo frente al Manchester City en la ida de los octavos de Champions. Una fiebre goleadora que mantuvo en los dos últimos partidos de Liga, incluido el derbi contra el Atlético, donde pudo irse con un doblete tras un disparo al palo. El uruguayo 'descansará' de modo forzoso en el siguiente encuentro donde su club puede jugarse la Liga, pero que llega antes de la decisiva eliminatoria de Champions contra el Bayern.