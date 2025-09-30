Dos partidos de sanción a Carvajal en la Champions

La UEFA ha anunciado este martes que Dani Carvajal ha sido castigado con dos partidos de sanción por su expulsión en el primer partido de la Champions League del Real Madrid. El lateral derecho se perderá los dos próximos encuentros del conjunto merengue en la máxima competición continental por su cabezazo a Gerónimo Rulli, portero del Olympique de Marsella, en el estreno blanco en Europa esta temporada.

El Madrid fue capaz de ganar al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu (2-1) a pesar de jugar los últimos 20 minutos con un futbolista menos. Carvajal perdió los papeles y puso en una situación muy delicada a su equipo, pero los de Xabi Alonso lograron imponerse gracias a un doblete de penalti de Kylian Mbappé y empezaron la 'fase liga' de la Champions con tres puntos.

Carvajal se perderá por sanción dos partidos –ante el Kairat Almaty esta tarde y frente a la Juventus el próximo 22 de octubre– que, de todas formas, se hubiera perdido por lesión. El internacional español sufrió una lesión en el sóleo de la pierna derecha durante el derbi contra el Atlético disputado el pasado sábado y estará en el dique seco alrededor de cuatro semanas. Veremos si llega al clásico del 26 de octubre.

Es evidente que el Real Madrid tiene un problema en el lateral derecho. Y es que, además de los problemas físicos de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold también está lesionado. El defensa británico sufrió, precisamente ante el Olympique de Marsella, una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Por si no fuera poco, Fede Valverde no pudo dejar más claro este lunes, en la previa de la visita al Kairat Almaty, que no le gusta jugar en el carril derecho.